CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На региональном портале ускорили согласование проектов размещения инженерных коммуникаций

Согласовать планируемое размещение инженерных коммуникаций в зоне автомобильных дорог стало проще в Подмосковье. Услуга полностью переведена в электронный вид. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь согласовать проект прокладки инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог можно быстрее – за 10 рабочих дней вместо 30 календарных. Также до трех рабочих дней сократили срок согласования проекта размещения газопровода в рамках соцгазификации. Посещать ведомство не нужно, достаточно заполнить электронную форму заявления и приложить документы», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Проекты расположения в границах полос автомобильных дорог инженерных коммуникаций – систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, линий электропередач и связи, газопроводов – перед прокладкой, переносом или переустройством необходимо согласовывать.

Услуга «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций владельцем автомобильных дорог Мосавтодор» размещена на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы оформить ее, нужно заполнить электронную форму заявления и приложить документы: запрос о предоставлении услуги и проект прокладки инженерных коммуникаций. Результат в виде согласования проектного решения поступит в личный кабинет на региональном портале.

Согласовать планируемое размещение инженерных коммуникаций могут те, кто ранее уже обращался за услугой «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» и получил согласие от учреждения. Оно содержит технические условия и требования при прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций. Эта услуга также доступна на региональном портале.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще