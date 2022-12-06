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«Яндекс 360» разработал тариф для общения с семьей и друзьями

«Яндекс 360», куда входят «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Календарь», «Документы» и «Заметки», запустил тариф «Семейный премиум». Он удобен для тех, кто хочет быть на связи со своими близкими, делиться общим контентом и хранить важные документы. Подписка позволит объединить в одно виртуальное пространство не только родственников, но и друзей или единомышленников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

У пользователей тарифа особые условия: «Семейный премиум» дает возможность подключить до восьми человек, каждый получает 1 ТБ места на «Диске», безлимитное место для фото и видео с телефона, каждому можно создать персональный почтовый адрес и др. Если подключить семью к одному тарифу, а не покупать каждому персональную подписку «Яндекс 360» на 1 ТБ, то на этом можно сэкономить до 80% в год.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания наших пользователей. Очень многие ждали подобного предложения — удобно, когда один человек может купить подписку, а близкие просто подключаются по ссылке и сразу пользуются всеми возможностями. Причем уже сейчас четверть наших пользователей, которые пользуются “Премиум”-тарифами “Яндекс 360”, – это семейные аккаунты», — сказал Владимир Русинов, CEO «Яндекс 360».

Подключить близких просто –– достаточно лишь отправить приглашение по почте или в SMS. Им не придется думать об оплате и настраивать сервисы –– все это делает владелец тарифа со своего аккаунта. Для подключения у всех участников должна быть «Яндекс почта». Если у пользователя есть действующий персональный «Премиум», то место на «Диске» суммируется.

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