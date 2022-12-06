CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс карты» обновили главный экран приложения

«Яндекс карты» обновили главный экран мобильного приложения. Основные городские сервисы, популярные у пользователей «Карт», стали доступны в одно нажатие. Это позволит на одном экране решать повседневные задачи: находить организации, строить маршруты, заправлять машину, смотреть расписание городского транспорта, вызывать такси и брать напрокат самокаты. Обновление доступно на Android и скоро появится на iOS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

На главном экране уже были «Навигатор», «Транспорт» и «Заправки», а теперь к ним присоединились «Такси» и «Самокаты» (они появятся с началом нового сезона). То есть, стоя на остановке, можно посмотреть в «Картах», когда подойдет автобус, а если ждать слишком долго — сразу заказать такси или арендовать самокат, когда позволяет погода.

Изменился и внешний вид иконок — они стали более яркими и узнаваемыми, чтобы пользователям было проще найти знакомые сервисы.

orig.png

«Яндекс карты»

Это обновление — еще один шаг в развитии «Яндекс карт» как приложения, которое не просто дает актуальную информацию о нем, но и позволяет взаимодействовать с организациями и сервисами, органично интегрируя их в путь пользователя и упрощая решение повседневных задач.

«Мы стремимся расширять привычный опыт взаимодействия с городом и задавать направление развития для всей сферы геонавигационных приложений. Поэтому развиваем “Яндекс карты” как современный городской сервис, в котором удобно не только искать места и строить к ним маршруты, но и решать сопутствующие задачи — заказывать такси или заправляться, не выходя из машины. А еще заказывать еду, записываться в салоны красоты, оставлять отзывы и создавать подборки любимых мест — все это в одном приложении и в пару нажатий», — сказала Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс карт».

***

«Яндекс карты» дают пользователям доступ к важным городским сервисам, транспортной инфраструктуре и информации о городе. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще