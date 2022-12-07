2ГИС представил новый выбор еды, Про-версию для бизнеса и показал прототипы реалистичных карт

2ГИС объединил карту и справочник с социальным графом — пользователи могут увидеть, в каких заведениях общепита бывают их друзья. Это поможет сориентироваться при выборе из тысяч мест разных форматов. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«Мнения друзей и знакомых являются важнейшим фактором выбора лучших мест, на такие рекомендации полагаются сильнее, чем даже на объективные характеристики — рейтинг, ассортимент, цены, расположение. Мы добавили возможность выбора заведений по рекомендациям друзей, а вместе с ним — меню с фото и ценами, новые данные о видах и специализации заведений общепита», — сказала продакт-менеджер мобильной версии 2ГИС Марина Коневских.

Теперь с помощью быстрого фильтра легко найти заведения, где были друзья — и посмотреть их оценки, отзывы, фотографии. Сейчас список друзей формируется на основе VK и книги контактов на телефоне. Чтобы видеть, какие заведения посещали друзья, пользователю нужно авторизоваться в 2ГИС. Подтвердить посещение места можно оценкой или отзывом — тогда друзья смогут учесть это при выборе.

Выбирать заведения теперь можно и с помощью улучшенных фильтров и инструментов поиска. Например, ввести в поисковой строке «халяль», «узбекская кухня», «хачапури», «устрицы», «фо бо» и увидеть на карте, где подают такие блюда. Найденные результаты можно фильтровать по дополнительным параметрам, даже редким — например, «детский уголок» или «можно с животными».

Раньше сориентироваться по ценам заведения в 2ГИС можно было только с помощью среднего чека. Теперь есть меню с фотографиями и стоимостью блюд — 60% поиска общепита заканчивается выбором таких точек. Меню публикуют сами заведения через личный кабинет в геосервисе, а также собирают специалисты 2ГИС и нейросеть — с официальных сайтов и аккаунтов компаний в социальных сетях. Возможность публиковать фотографии меню в 2ГИС появилась и у посетителей заведений. После проверки такие фото появляются на вкладке «Меню» в карточках точек общепита.

На обновленном главном экране приложения появились подборки от критиков и экспертов рынка. Например, о модных и аутентичных точках корейской кухни, о московских пирожках, о полусекретных столовых Петербурга, о хипстерских кофейнях и семейных пиццериях Новосибирска.

2ГИС полностью обновил дизайн карточек заведений общепита и их списка при поиске — акценты в нем расставлены так, чтобы вся важная информация была перед глазами и выбор лучшего места был максимально удобным. Фотографии заведений теперь можно увидеть сразу в результатах поиска.

Поиск с фильтром «Были друзья», новый дизайн карточек мест общепита и их списка сейчас доступны в приложении 2ГИС для Android, в приложении для iOS и на сайте 2gis.ru появилась информация о меню с фото и ценами и специализации заведений.

2ГИС показал первые прототипы иммерсивных карт — это новый уровень реалистичности объектов, который может превратить карты в цифровой двойник города.

«С такой детализацией мы приближаемся к тому, как город выглядит в реальной жизни. Мы работаем над реализацией подобных объектов на карте в 2ГИС, они будут появляться начиная со следующего года», — сказал руководитель технологического направления 2ГИС Дмитрий Демченко.

2ГИС представил новый продукт для компаний, предпринимателей и госучреждений «2ГИС Про» — это сервис, который позволяет визуализировать на карте города большие данные и находить решения для развития бизнеса.

«С помощью “2ГИС Про” вы можете сконцентрироваться на действительно важном: выбрать ракурсы данных, удобные способы визуализации и получить инсайты для бизнеса на интерактивной карте города. Для этого не нужно быть разработчиком или аналитиком: мы сделали сервис максимально простым в использовании», — сказал продакт-менеджер 2ГИС Александр Картавцев.

Например, можно в несколько кликов создать отчет, который покажет, в каких районах часто ищут общепит, а самих заведений не хватает. Это позволит увидеть на карте перспективные локации для запуска бизнеса, построить графики, выгрузить статистику — не только про общепит, но и о тысячах других сегментов экономики.

В основе нового продукта — big data 2ГИС: обезличенные данные о том, где и какие услуги ищут 60+ млн пользователей картографического сервиса, какие организации работают на территории, как много людей здесь живут или работают, какова плотность и этажность застройки. «2ГИС Про» позволяет загружать собственные данные компаний и работать с ними, используя все возможности сервиса: объединять в виде слоев на карте, строить графики, рассчитывать статистику.

«Данные 2ГИС могут подкрепить гипотезы, которые важны на старте бизнеса, и дать уверенность перед сделкой или запуском новых инвестпроектов. Быстрая и надежная аналитика поможет изучить рынок за долгосрочный период и выявить свежие тренды в спросе и конкурентной ситуации», — отметил руководитель отдела продаж контента 2ГИС Максим Игнатов.

«2ГИС Про» доступен с 7 декабря 2022 г. по подписке — демо-доступ можно получить за пару минут, чтобы познакомиться с основными возможностями продукта.