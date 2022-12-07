CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником

Владельцы смартфонов на платформе Android получили возможность сделать «Марусю» голосовым помощником по умолчанию. Благодаря этому станет удобнее и быстрее пользоваться ее функциями — например, ставить любимую музыку или узнавать ответы на актуальные вопросы. Для этого достаточно зажать кнопку «Домой» или провести пальцем вверх от левого нижнего угла экрана. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сделать «Марусю» голосовым помощником по умолчанию можно в настройках вашего мобильного. Пользователям не придется заходить в приложение «Маруси» – она будет доступна на главном экране, а также экране любого приложения и за секунды поможет пользователю с его запросом. Включит любимый трек или радио, позвонит маме или другу. Также можно быстро попросить «Марусю» помочь с повседневными задачами — например, узнать погоду, поставить таймер или будильник, что-то посчитать, не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube.

«“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы на вопросы. Мы постоянно работаем, чтобы расширить ее возможности и сделать отзывчивее, ускорив доступ к ее функциям. “Маруся” должна быть всегда под рукой — и теперь, выбрав ее основным ассистентом, можно сделать ее еще ближе», — сказал директор направления умных продуктов VK Анатолий Кульбацкий.

***

«Маруся» — голосовой помощник VK. «Марусю» можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «Вконтакте», написать письмо в «Почте Мail.ru», прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить любимый трек «VK музыки», рассказать сказку детям и др. «Маруся» доступна в приложении, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула», «VK капсула мини», «VK капсула нео», в «Почте Mail.ru» и в устройствах партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях

Microsoft создает собственное суперприложение, прослышав об успехах «Яндекса»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Власти собираются регистрировать россиян, которые играют в компьютерные игры

В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще