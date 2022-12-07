Обновленный раздел «Афиша» на mos.ru поможет быстрее находить интересные городские мероприятия

В разделе «Афиша» просматривать актуальные события культурных учреждений города можно на отдельной странице, а специальные фильтры помогут подбирать мероприятия по возрасту и интересам. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

На портале mos.ru модернизировали раздел «Афиша». Теперь расписание городских мероприятий можно просматривать на отдельной странице и там же с помощью разнообразных фильтров легко выбирать подходящие события. Например, можно легко спланировать досуг, отобрав на странице раздела мероприятия по типу площадки (библиотеки, музеи, театры, выставочные залы и др.), району, дате и тематике.

«Чтобы горожанину или туристу было легче ориентироваться в культурной жизни столицы, мы собрали городские мероприятия на отдельной странице. Зайти на нее можно по прямой ссылке. Обновленный раздел “Афиша” интегрирован с единой билетной системой, через которую работают многие музеи, библиотеки и культурные центры. Как и прежде, приобретать билеты или регистрироваться на мероприятия можно на mos.ru, не переходя лишний раз на сайты учреждений. В случае если организация не работает с единой билетной системой, в “Афише” на mos.ru указываются ссылки на официальные сайты культурных учреждений, через которые безопасно оформлять билеты. формленные в разделе “Афиша” mos.ru билеты придут на электронную почту или их можно сразу скачать в pdf-формате. Билет требуется распечатать или показать штрихкод на экране смартфона при входе в учреждение культуры», — сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы открыть отдельную страницу с мероприятиями, достаточно просто навести курсор мыши на раздел «Афиша» и выбрать в выпадающем списке вкладку «Все события». На открывшейся странице пользователь увидит актуальные мероприятия культурных учреждений города. Можно просмотреть список всех представленных событий или, установив фильтры, выбрать мероприятия по интересам. Например, найти познавательные лекции, творческие занятия, увлекательные квесты. Кроме этого, с помощью фильтров легко искать мероприятия для детей или события, доступные, например, по Пушкинской карте. В «Афише» на mos.ru публикуют как платные, так и бесплатные мероприятия. Для удобства пользователей предусмотрен фильтр «Показать только бесплатные».

Кликнув на понравившееся событие, можно ознакомиться с подробным анонсом, узнать о возрастных ограничениях для посетителей, а также посмотреть на интерактивной карте адрес, где оно проходит.

На главной странице раздела «Афиша Москвы» регулярно публикуют театральные анонсы и знакомят пользователей с новыми спектаклями. Например, можно узнать, в каких библиотеках столицы хранятся автографы Льва Кассиля, Самуила Маршака, Джанни Родари и других знаменитых деятелей искусства, понять, как театральный режиссер Евгений Марчелли трактовал одну из самых известных пьес Александра Островского «Бесприданница», заглянуть в кабинет писателя Фазиля Искандера — автора романов «Сандро из Чегема», «Созвездие Козлотура», «Детство Чика».

Для многих москвичей портал mos.ru стал незаменимым цифровым помощником. Здесь собраны полезные и нужные электронные услуги и сервисы, а также городские проекты. На портале зарегистрировались уже более 15 млн человек.