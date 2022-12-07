«Яндекс еда» внедрила технологию интернета вещей для точного прогнозирования времени доставки

«Яндекс еда» внедрила технологию, которая позволит оптимизировать время, проведенное курьером в ресторане. Для этого сервис тестирует навигационные маячки — биконы (beacon). Они за несколько секунд и с высокой точностью помогают определить, когда курьер пришел за своим заказом в ресторан и забрал его. Собранные с их помощью данные помогут заведениям повысить качество работы с онлайн-заказами, сервису — точнее прогнозировать время приготовления блюд, а курьеру — тратить меньше времени в ресторане и быстрее доставлять заказы клиентам.

Бикон — это миниатюрное Bluetooth-устройство, которое устанавливается рядом с окном выдачи заказов в ресторане. Маячки обмениваются со смартфоном курьера радиосигналами, и когда доставщик появляется в ресторане — информация о времени прибытия автоматически отправляется на сервер. В отличие от других технологий, например, GPS-трекера, у бикона стабильно высокое качество передачи сигнала, низкое энергопотребление телефона и высокая точность определения местоположения курьера — до нескольких метров. Прототип маячков и программное обеспечение для него разработала команда инженеров и программистов «Яндекс еды» и Go.

Применение этой технологии поможет сделать прозрачнее этап доставки, который происходит в ресторане. Заведения будут получать отчёты, в каких именно точках их сети выдача заказов на доставку задерживается, а значит — смогут лучше наладить операционные процессы на местах. С помощью собранных данных алгоритмы машинного обучения «Яндекс еды» также будут показывать пользователям более точные прогнозы приготовления заказов для каждого отдельного ресторана.

Курьерам новая технология поможет не задерживаться в ресторане слишком долго и упростит взаимодействие с приложением. В будущем доставщику не придется вручную менять статус в приложении, он изменится автоматически, после того как бикон зафиксировал его приход в ресторан. Благодаря этому курьеры смогут выполнять больше доставок и увеличить доход, а клиенты — быстрее получать заказы. За последние полгода среднее время, которое курьеры ждут заказ, сократилось практически в 2 раза.

«Яндекс еда» тестирует биконы на кухнях сети «Много лосося» в Москве и Санкт-Петербурге, а скоро они появятся на некоторых предприятиях «Вкусно — и точка». После тестирования планируется доработать прототип, сделать его более компактным для запуска серийного производства.