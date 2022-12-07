«Яндекс маркет» поможет продавцам недорогих товаров торговать выгоднее — и дешевле для покупателя

«Яндекс маркет» ввел для продавцов недорогих товаров фиксированные тарифы, включающие все основные услуги сервиса для магазинов, в том числе логистику. Это позволит продавцам тратить на услуги маркетплейса до 30% меньше, чем раньше. Такая экономия позволит им предлагать свои товары покупателям по более привлекательным ценам и при этом увеличивать прибыль. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Единые тарифы рассчитаны на всех, кто торгует недорогой продукцией стоимостью до 499 руб. и весом до 5 кг — такой как товары повседневного спроса или косметика. Если раньше такие товары зачастую было выгоднее продавать мелким оптом, то теперь магазины могут без потери прибыли торговать ими и поштучно. Покупатели смогут заказать ровно столько товаров, сколько им нужно. А поскольку тариф зависит от ценового диапазона — чем ниже цена, тем ниже тариф — продавцам будет даже выгоднее предлагать покупателям более низкую цену. Так, если продавец работает по модели FBY и цена его товара не превышает 99 руб. — за услуги сервиса он заплатит 30 руб. При стоимости товара от 100 до 299 руб. услуги маркетплейса обойдутся такому магазину в 40 руб., а при цене товара от 300 до 499 руб. — в 55 руб.

Новые тарифы автоматически начали действовать с 1 декабря 2022 г. для всех продавцов, которые работают по модели FBY (хранение, сборка и доставка заказов на стороне «Маркета») или FBS (товары хранит и упаковывает магазин, а доставляет маркетплейс).

В новые тарифы включены основные услуги «Маркета» для продавцов — это размещение товара на витрине, обработка заказов и логистика.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».