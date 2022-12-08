Более 11,5 тыс. школьников Подмосковья зачислены на бесплатное обучение программированию

На Едином портале госуслуг завершился прием заявок на участие в программе «Код будущего». На бесплатное обучение программированию от государства зачислили 11,5 тыс. учеников 8-11 классов школ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня есть разные возможности, чтобы познакомиться с ИТ-отраслью и получить новую профессию. Например, для школьников проходит новый проект “Код будущего”. В течение двух лет ребята будут изучать популярные языки программирования, чтобы в дальнейшем применить знания на практике. Отбор уже завершен. Более 19,5 тыс. подмосковных школьников претендовали на участие в программе. Желаю удачи и интересных занятий» – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Для участия нужно было заполнить онлайн-заявку, успешно пройти тестирование и заключить договор с образовательной организацией на обучение за счет государства. Программа состоит из четырех учебных модулей по 36 академических часов. Она рассчитана на два года обучения в онлайн- и офлайн-форматах. По итогам каждый участник получит сертификат.

Проект «Код будущего» организован Минцифры России под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». Оператором образовательного проекта выступает Университет 2035.