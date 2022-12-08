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«Вконтакте» удвоит мощности кластера сообщений для работы с повышенными нагрузками на фоне новогодних праздников

В преддверии повышенных нагрузок перед новогодними праздниками социальная сеть «Вконтакте» тестирует улучшенные алгоритмы доставки сообщений и обновлённое оборудование. Тесты необходимы, чтобы сервисы «Вконтакте» легко выдержали повышенные нагрузки, а пользователи могли беспрепятственно общаться и делиться новогодними эмоциями со своими родными и близкими.

В начале декабря нагрузки на сети «Вконтакте» кратно возрастают, а перед новогодними праздниками социальная сеть сталкивается с рекордными нагрузками, особенно в работе мессенджера. Пользователи отправляют друг другу видеопоздравления, делятся большим количеством фотографий, музыки и подарков. Иногда нагрузки в 15 раз превышают средние показатели, а в этом году социальная сеть прогнозирует, что они могут вырасти ещё сильнее.

За последний год аудитория «Вконтакте» и время, которое пользователи проводят в социальной сети, значительно выросли. Только в третьем квартале 2022 г. месячная аудитория «Вконтакте» в России увеличилась год к году до 76,9 млн (+6,9%), а дневная — до 49,4 млн (+7,1%). Это потребовало от социальной сети улучшения технических возможностей на случай повышенных нагрузок. Сегодня системы соцсети обслуживает порядка десяти тысяч серверов, а трафик измеряется 10 терабитами в секунду. Ежедневно пользователи «Вконтакте» обмениваются 15 млрд сообщений.

Социальная сеть удвоит мощности кластера сообщений, чтобы в период новогодних праздников люди всё так же могли продолжать беспрепятственно пользоваться сервисами «Вконтакте». Кроме того, «Вконтакте» проводит нагрузочные тесты на все системы. Тесты показывают, что платформа способна выдерживать нагрузки в несколько десятков миллионов сообщений в секунду.

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