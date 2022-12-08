«Яндекс 360» представил новый визуал интерфейсов сервисов

«Яндекс 360» продолжает работать над улучшением пользовательского опыта, предлагая новые визуальные решения в своих сервисах. Теперь в версиях браузера «Почты», «Диска», «Документов» и «Телемоста» пользователям доступны единые анимированный темный поток и яркий летний фон. Переключить их можно в разделе «Настройки» в веб-версии «Почты» или «Диска». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Одна из самых востребованных функций – темный фон. Теперь он стал динамичным и единым для нескольких сервисов сразу: легкий градиент в теплых оттенках переливается на фоне, но не отвлекает от важной информации. Рабочая зона со списками однотонная: на ней легко прочитать мелкий текст и найти среди десятков документов или писем нужные. Вместо черного цвета фона использовали глубокий серый. Он не перегружает дизайн и служит хорошей подложкой для текста: и для нескольких строк, как в «Телемосте», и для объемных абзацев, как в «Документах».

Цветные иконки и миниатюры сделаны менее насыщенными по сравнению со светлыми темами. А ключевые кнопки, чтобы написать письмо или загрузить новый файл, выделены белым ― так они сразу заметны в темном интерфейсе.

А для тех, кто особенно скучает по лету, есть возможность включить отдельную тему и видеофон «Трава».

«Темная тема — долгоиграющий тренд, который держится не первый год и не теряет своей популярности. У темных экранов немало поклонников — они улучшают дизайн интерфейсов. Кроме того, есть мнение, что наличие темного режима снижает нагрузку на глаза и помогает сконцентрировать внимание. Наша команда и дальше будет представлять новые визуальные решения, чтобы каждый мог выбрать вариант по настроению, а сервисы “Яндекса 360” поддерживали единый визуальный опыт», — сказал Владимир Русинов, CEO «Яндекс 360».

Обновления интерфейса коснулись и популярной темы «Времена года». «Зима» с видом заснеженных елей, нежная «Весна» с иллюстрацией цветов, яркое «Лето» с голубым небом и зелеными пейзажами и «Осень» с желтой листвой – все варианты доступны пользователям «Яндекс почты».

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«Яндекс 360» это виртуальный пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь».