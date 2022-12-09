Появилась публичная бета-версия приложения «Яндекс» для Android

«Яндекс» выпустил публичную бета-версию приложения «Яндекс» для Android. Теперь любой желающий может попробовать новые возможности приложения еще до того, как они появятся в основной версии. А также — присылать свои отзывы и влиять на то, каким в итоге будет продукт. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас в бета-версии можно попробовать темную тему для веб-страниц, а также табло для быстрого перехода к сайтам (до сих пор оно было доступно только на iOS). На табло автоматически попадают ресурсы, которые человек часто посещает. Он может и сам добавить к ним нужный сайт и придумать ему название. В следующий раз уже не придется вводить адрес ресурса, его можно будет открыть в два клика. Табло находится в навигационной панели и вмещает до шести сайтов, лишние можно удалить.

Темная тема была в приложении и раньше: она меняла цвет интерфейса. Теперь можно сделать так, чтобы страницы сайтов тоже были темными. Так комфортнее просматривать их в ночи и можно не бояться разбудить светом близких. Чтобы включить темную тему, нужно выбрать в настройках опцию «Перекрасить в темный цвет сайты». И вот что получится:

Отправлять отзывы о новых возможностях удобно через раздел «Помощь и обратная связь». Отзывы помогут разработчикам понять, что получилось, а что требует доработки. Бета-версия для Android доступна в Google Play. Бета-версию для iOS, которая вышла ранее, можно скачать в App Store — предварительно установив приложение TestFlight.