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На «Цифровой платформе МСП.РФ» создан специальный раздел для самозанятых

На «Цифровой платформе МСП.РФ» появился блок «Самозанятым: старт, развитие, поддержка». Он включает в себя три раздела, которые позволяют на разных этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации, сервисам и мерам поддержки для самозанятых и тех, кто планирует ими стать. Всего на «Цифровой платформе» пользователям доступно 11 онлайн-сервисов для самозанятых.

В разделе «Я самозанятый» предприниматели могут найти заказы и выйти на новые рынки сбыта, получить господдержку, улучшить профессиональные и личные компетенции, узнать об актуальных изменениях в законодательстве. Раздел «Стать самозятым: старт и обучение» поможет разобраться со всеми особенностями налогового режима и алгоритмами его регистрации. В этом же разделе можно прокачать свои компетенции.

Предпринимателям также доступна постоянно пополняющаяся «База знаний самозанятого». В ней содержится актуальная и точная информация от юристов, представленная простым и понятным языком. Помимо этого, в разделе доступна и другая полезная для самозанятого информация: как платить налоги, копить пенсию, оформить ипотеку, взять больничный и др.

«Сегодня в качестве самозанятых в России зарегистрированы уже 6 млн человек, а ежедневно их количество увеличивается на 8500. Мы продолжаем получать огромное количество обращений с вопросами о том, что такое самозанятость, как правильно ее оформить, как понять, подходит ли она под конкретный формат деятельности и т.д. Реагируя на этот запрос, мы создали сервис и разделили его содержимое на тематические блоки. Здесь пользователи “Цифровой платформы” могут найти ответы на все вопросы по самозанятости и разобраться во всех тонкостях налога на профессиональный доход», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Для тех, кто только планирует открыть свое дело, разработана специальная программа «Самозанятость: инструкция по применению». Она состоит из восьми лекций, которые помогут разобраться с основными моментами работы в режиме налога на профессиональный доход. Новый сервис доступен всем предпринимателям, зарегистрированным на платформе.

В России самозанятость (налог на профессиональный доход) доступна с 2019 г. аналогичный налоговый режим действует на территории Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

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«Цифровая платформа МСП.РФ» — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 21 федеральных сервисов.

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