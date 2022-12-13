«Алиса» теперь и на главной странице «Яндекса»

«Алиса» появилась на ya.ru — теперь пообщаться с ней могут пользователи всех основных браузеров для компьютера и смартфона. Ассистент найдет нужную информацию, поддержит разговор обо всем на свете, откроет любимый плейлист или построит маршрут до офиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алисе» можно и нужно задавать вопросы. На многие из них она быстро ответит голосом: например, как перевести новогоднее поздравление на десятки языков, сколько времени во Владивостоке или какой сейчас курс юаня. Если же вопрос более сложный, она направит на страницу поисковой выдачи. А еще «Алиса» может сочинить песню с помощью нейросетей или порассуждать о том, что такое любовь.

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Следующий шаг — синхронизация сценариев ассистента на разных девайсах. В будущем “Алиса” поможет составить список покупок или поставит напоминание, и вы увидите его и на экране компьютера, и на телефоне. А еще можно будет управлять устройствами умного дома через “Алису” прямо с главной страницы “Яндекса” на ноутбуке».

Активировать «Алису» на главной странице просто — достаточно кликнуть на нее. Ассистента также можно найти в «Яндекс браузере», мобильном приложении «Яндекс с Алисой» и «Яндекс станциях».