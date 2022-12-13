«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис открытые «Площадки ATI.SU»

В конце ноября 2022 г. обновились возможности открытых «Площадок ATI.SU». Был улучшен интерфейс, сервис поиска грузов, исполнителей и функциональность самих «Площадок». В системе также появились фильтры, упрощающие работу с сервисом как для грузоотправителей, так и для перевозчиков. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Облачная платформа «Площадки ATI.SU» появилась в 2016 г. как ответ на запрос рынка. Помимо поиска партнеров (грузовладельцев или перевозчиков) у пользователей «Биржи ATI.SU», и в целом, у участников отрасли, все чаще возникала потребность в оптимизации логистических процессов. Например, нужна была автоматизация рутинных операций или возможность работать с доверенными партнерами в закрытом digital-пространстве. «Площадки» были созданы для того, чтобы помочь грузовладельцам и перевозчикам более эффективно взаимодействовать друг с другом, в том числе и через автоматизацию основных логистических процессов.

Сначала были разработаны закрытые «Площадки». На них стали работать не только пользователи «Биржи ATI.SU», но и новые компании, для которых была важна закрытая площадка как инструмент работы с уже существующим пулом исполнителей, а также современные логистические ИТ-сервисы. Затем появились открытые «Площадки» – их основное преимущество в том, что позволяют привлекать к работе новых потенциальных партнеров.

Благодаря последним обновлениям открытых «Площадок», перевозчики могут, используя различные фильтры, найти подходящих контрагентов по интересующим грузам и направлениям. Понятная и удобная сегментация позволяет сформировать качественную выборку и начать работать с партнерами. От этого выигрывают и грузовладельцы с экспедиторами, получая более качественные предложения от перевозчиков.

Открытые «Площадки» отображаются в паспорте участника ATI.SU. Это помогает получать заявки от заинтересованных контрагентов, которые хотят сотрудничать с определенной компанией. В паспорте также фиксируется активность владельца «Площадки», что позволяет оценить ее качество.

Упростить отбор контрагентов и сделать его более эффективным позволяют обновленные настройки квалификации. Владелец «Площадки» может указать, что готов сотрудничать с перевозчиками, у которых есть определенный уровень рейтинга, необходимые документы и т. д. При подаче заявки на вступление, подрядчик увидит требования и сможет отправить свои данные на проверку. Такой механизм дает возможность собрать на Площадке только проверенных партнеров.

«Площадки ATI.SU» помогают оперативно и эффективно решать такие задачи отдела логистики, как поиск транспорта, распределение заказов и контроль их исполнения. Инструменты и сервисы ATI.SU упрощают эти процессы и позволяют больше времени уделять другим вопросам.

«Мы создаем и развиваем цифровые решения, которые выгодны для всех участников рынка грузоперевозок и оптимизируют бизнес-процессы каждого из них. Обновленный формат работы открытых “Площадок” делает сервис удобнее в первую очередь для перевозчиков. Теперь они могут самостоятельно искать площадки по определенным параметрам и активно вступать в них. Надеемся, что этот инструмент станет действительно полезным, поможет пользователям упорядочить логистические процессы, найти постоянных партнеров и масштабировать свой бизнес», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU№ – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.