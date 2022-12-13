«Лаборатория Касперского» запустила продажи решений для домашних пользователей на «Яндекс маркете»

«Лаборатория Касперского» объявила об официальном запуске продаж собственных решений для домашних пользователей на «Яндекс маркете». В интернет-магазине, в частности, уже доступны Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security, Kaspersky Password Manager, Kaspersky Safe Kids. Ранее продукты разработчика в онлайн-магазине можно было приобрести через сторонних продавцов.

В честь запуска при покупке до мая 2023 г. Kaspersky Internet Security пользователи смогут получить в подарок подписку «Яндекс плюс» на шесть месяцев. В неё входят доступ к развлекательному контенту «Кинопоиска» и «Яндекс музыки», кешбэк баллами, которые можно тратить в «Яндекс маркете», «Такси», «Еде», «Лавке» и других сервисах.

Kaspersky Internet Security обеспечивает многоуровневую защиту от различных типов вредоносных программ и распространённых видов онлайн-мошенничества — фишинга и скама. В продукте есть технологии для защиты онлайн-платежей и конфиденциальности, решение блокирует программы-шпионы и приложения для слежки через веб-камеру.

«Мы рады, что на «Яндекс маркете» появилась возможность официально приобрести наши флагманские решения. Благодаря акции, которую мы также запускаем в честь этого события, люди смогут не только безопасно пользоваться теми возможностями, которые предоставляет цифровой мир, но и получить доступ к популярному контенту. К тому же предложение может быть актуально для всей семьи», — сказала Виктория Шипенкова, ведущий менеджер «Лаборатории Касперского» по онлайн-продажам.

«Направление цифровых товаров на «Яндекс маркете» постоянно развивается и пополняется новыми продуктами от продавцов маркетплейса. Теперь защитные решения для домашних пользователей можно купить на сервисе напрямую от нашего партнёра — «Лаборатории Касперского». Покупатели «Маркета» смогут сделать своё онлайн-пространство ещё безопаснее и удобнее», ― сказал Андрей Воронин, категорийный директор «Яндекс маркета».