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Рекламодатели «Яндекса» смогут повышать конверсионность, встраивая карточки с информацией о бренде, товарах или услугах прямо в видеоролики

Новая настройка «Карусель в видео» доступна для видеороликов в медийной рекламе. С ее помощью можно добавлять карточки с информацией о товарах, услугах, уникальных характеристиках или особенностях бренда в видеоролики. Это поможет увеличить запоминаемость бренда и повысить вероятность конверсии. По результатам первых тестов, конверсионность рекламы выросла более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Увидеть карточки товаров в ролике смогут даже пользователи, которые досмотрели видеоролик: в потоковом видео карусель становится финальным кадром после показа.

«Карусель в видео» будет полезна не только тем, кто продает товары, но и бизнесам, которые оказывают услуги или просто хотят дать больше информации о бренде: например, компаниям из сферы финансов, недвижимости или развлечений.

Запустить карусель можно в личном кабинете «Директа». Для этого понадобится загрузить видеоролик, добавить картинки и ссылку на сайт. Статистику по кликам и конверсиям можно посмотреть в «Мастере отчетов». Пока настройка работает в режиме бета-тестирования.

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