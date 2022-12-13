«Вконтакте» внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс

Пользователи смогут поставить NFT-арт на аватар или на витрину в профиле, а освоиться в теме поможет экспресс-курс для новичков. Все операции с невзаимозаменяемыми токенами можно будет проводить не покидая соцсеть, в специальном сервисе VK NFT. В будущем «Вконтакте» запустит и полноценный маркетплейс, а технология NFT появится в других продуктах платформы. Об этом CNews сообщили представители VK.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте»: «Это первый шаг не только к новому этапу развития «Вконтакте», но и к глобальному изменению ландшафта Web3-технологий. Наша задача — упростить взаимодействие пользователей с NFT и сделать технологию по-настоящему массовой, представив ее нашей 100-миллионной аудитории. NFT откроет пользователям новые возможности для самовыражения и персонализации виртуального профиля, а креаторам — новые инструменты для монетизации своего творчества. А сам процесс обладания NFT приобретает в соцсети дополнительную ценность, ведь здесь вы сможете продемонстрировать свою коллекцию друзьям и миллионам других пользователей».

Александр Тоболь, СТО «Вконтакте»: «Как крупнейший в России сервис по аудитории и объему пользовательского контента мы можем сделать технологии Web3 действительно массовыми и доступными. Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента, разместить его на маркетплейсе и заработать на своем творчестве. И тут же находить аудиторию, продвигать свои коллекции на миллионы пользователей «Вконтакте». NFT решает проблему самоактуализации в цифровом мире: по тому, какими токенами владеет человек, вы можете легко понять его статус, интересы, раскрыть его личность. А еще это возможность получить дополнительную эмоциональную ценность и персональную составляющую во владении цифровым объектом, показать принадлежность к определенному комьюнити. Сейчас можно лишь представить будущие механики: вы сможете загрузить неизданные треки популярных исполнителей или уникальные предметы искусства прямо в профиль, а в разных играх — установить единый NFT-аватар, который путешествует с вами между виртуальными мирами. В ближайшие годы VK NFT откроет авторам и пользователям новый мир — присоединяйтесь к нему «Вконтакте».

NFT-аватары и витрина

«Вконтакте» запустила отдельный сервис VK NFT — он позволит перенести уже имеющиеся у пользователей цифровые активы прямо в их аккаунты. NFT можно установить на аватар или специальную витрину в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек. NFT-аватары выделяются неоновой шестиугольной рамкой, а в сервисе показываются друзья и знаменитости, которые установили токены на своих страницах. Также NFT-аватаром можно поделиться в посте или истории на личной странице.

В профиле пользователя появится новый раздел NFT, где можно разместить работы из своей коллекции. По каждому токену на витрине доступны подробные данные: ID, название, коллекция, владелец, адрес контракта и дополнительная ценность (полученные при покупке уникальные награды или бонусы). На витрину можно добавить сколько угодно NFT — друзья увидят даже самую большую коллекцию. Новые возможности станут доступны для все пользователей, в том числе на iOS, в течение нескольких дней.

Образовательный курс

Для тех, кто только знакомится с NFT, в сервисе есть обучающий курс. Он состоит из семи блоков, посвященных различным темам, от базовых данных о блокчейне до разбора процесса создания NFT и более сложных вопросов, которые заинтересуют даже хорошо знакомых с технологией пользователей. За прохождение курса и выполнение заданий пользователи получат уникальные эмодзи-статусы. «Вконтакте» планирует запускать и другие образовательные активности, чтобы популяризировать NFT- и Web3-технологии среди широкой аудитории.

Центром NFT-комьюнити «Вконтакте» станет официальное сообщество VK NFT HUB. Там публикуются свежие продуктовые новости и анонсы, рыночная аналитика и кейсы, полезные материалы для новичков и профи, лучшие коллекции и перспективные креаторы. Кроме того, это основной хаб для общения команды VK NFT с комьюнити, обмена идеями и поиска потенциальных партнеров. «Вконтакте» приглашает авторов NFT-проектов присоединиться к платформе и развивать сообщество.

Первый дроп NFT-коллекции «Вконтакте»

На запуске «Вконтакте» показала тизер первой собственной NFT-коллекции. В создании артов поучаствовали известные цифровые художники: Женя Зубков, Миша Либерти и Руслан Вяльцев, который выступил креативным куратором проекта. Главным героем коллекции стал «Спотти» — неофициальный символ и один из самых узнаваемых героев соцсети. Коллекция представляет собой генеративные картинки, собранные из различных элементов, совокупность которых определяет редкость каждого токена. В нее также входят созданные художниками уникальные токены и спрятаны пасхалки. Дроп запланирован на январь 2023 г., в ближайшем анонсе «Вконтакте» расскажет о механике продаж и раскроет другие детали.

Маркетплейс и интеграция в продукты «Вконтакте»

«Вконтакте» планирует запустить полноценный NFT-маркетплейс: на площадке появится отдельный раздел с возможностью выкладывать свои коллекции, покупать и перепродавать токены. Команда работает над синергией соцсети и маркетплейса, пользователи получат возможность делиться своими токенами, зарабатывать и общаться на единой платформе. Благодаря NFT-витрине пользователи смогут подтверждать владение токенами и видеть, чем владеют другие. В планах соцсети — максимально упростить пользовательский путь и стать крупнейшей российской площадкой по торговле NFT.

«Вконтакте» поддержит минтинг токенов из цифровых картинок, видео, гифок, музыкальных треков или другого контента. На маркетплейсе будут представлены тематические разделы и топ коллекций по категориям, а в будущем пользователи смогут делать предложение о покупке прямо на странице владельца токена в соцсети. Кроме того, «Вконтакте» планирует интегрировать технологию в различные продукты. В ближайшее время запустятся аватарки и витрина NFT для сообществ, а в дальнейших планах — интеграция с vmoji, платформой игр, подарками и др.