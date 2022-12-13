«Яндекс маркет» поможет купить премиальные одежду и обувь от мультибрендовых магазинов

В «Универмаге» на «Яндекс маркете» теперь можно заказать одежду, обувь и аксессуары из мультибрендовых магазинов LEFORM, SV77 и Studio Slow. Сейчас на сервисе доступно около 80 новых брендов, скоро их число увеличится до более чем 170. В Универмаге появились товары премиальных брендов, например, NANUSHKA, YUZEFI, DIESEL, а также брендов люксового сегмента — от Vetements, Raf Simons, Rick Owens и др. Благодаря этому покупателям премиальных вещей больше не придется ходить по разным сайтам, чтобы найти подходящие товары: их можно выбрать на «Маркете» и заказать с доставкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

С подключением новых магазинов количество модных брендов в «Универмаге» выросло примерно до 200, скоро их станет еще больше — около 300. До сих пор на сервисе были доступны одежда, обувь и аксессуары среднего и массового сегментов, а теперь есть и премиальные вещи: куртки, рубашки, джинсы, платья, кроссовки, шапки, сумки, чемоданы и многое другое. В результате ассортимент «Универмага» увеличился примерно на треть.

«Появление в “Универмаге” мультибрендовых магазинов с премиальными товарами позволит сэкономить время тем, кто предпочитает дорогие вещи. Когда международные маркетплейсы ушли из России, таким покупателям стало труднее находить товары — нужно искать их на разных сайтах. Теперь они могут выбрать и заказать вещи на одной площадке. Это плюс и для самих магазинов: “Универмаг” поможет им выйти на аудиторию “Яндекса”, которая покупает премиальные товары и может заинтересоваться на сервисе как популярными во всем мире, так и локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров», — сказал Геннадий Лохтин, руководитель продукта «Универмага».

«Маркет» запустил «Универмаг» весной 2022 г. и сначала продавал в нем вещи только локальных брендов. Сервис показывает витрины магазинов таким образом, что их удобно смотреть по очереди, как если в торговом центре переходить из одного бутика в другой. Покупку в «Универмаге» можно оплатить сразу, по частям или в кредит. Клиенты могут получить товары с доставкой или в пунктах выдачи заказов «Маркета» (ПВЗ). В обоих случаях вещи можно сразу померить — при доставке курьер подождет 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно более 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».