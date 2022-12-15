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Bi.zone и «Сравни» продлили сотрудничество

Bi.zone и «Сравни» продлили сотрудничество, чтобы обезопасить пользователей финансового маркетплейса от мошенников.

В 2022 г. российские организации стали чаще сталкиваться с тем, что мошенники пользуются их именем для обмана пользователей в интернете. За неполный 2022 г. эксперты Bi.zone уже заблокировали больше сайтов-клонов, чем за весь 2021 (100 тыс. против 70 тыс.), при этом самой частой целью злоумышленников стали маркетплейсы.

«Сравни» — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 16 млн пользователей. Для защиты клиентов и их данных от мошенников «Сравни» выбрал решение Bi.zone Brand Protection — компании уже работали вместе по данному направлению и сейчас решили продолжить сотрудничество.

Платформа позволяет обеспечивать защиту бренда по нескольким направлениям. Во-первых, финансовый маркетплейс может оперативно нейтрализовывать фишинговые сайты, а также выявлять и блокировать неофициальные мобильные приложения. Во-вторых, с помощью Bi.zone Brand Protection «Сравни» может отследить, не было ли утечек данных клиентов или сотрудников компании. В-третьих, маркетплейс может через платформу следить за своим информационным полем в СМИ и социальных сетях.

«Безопасность пользователей «Сравни» — один из наших приоритетов. Чтобы предотвратить атаки злоумышленников с использованием нашего бренда, нам необходимо держать руку на пульсе и своевременно выявлять различные мошеннические схемы, сайты-клоны, угрозы на теневых форумах и т.д. Уже больше года мы успешно отслеживаем цифровые риски с помощью платформы Bi.zone Brand Protection и рады продолжить сотрудничество, — отметил руководитель службы фрод-мониторинга финансового маркетплейса «Сравни» Евгений Быковский.

«Мошенничество, построенное на нелегальном использовании брендов известных компаний или персон, — один из самых распространенных видов преступлений в интернете. Мы рады помочь «Сравни» защитить миллионы их клиентов от цифровых угроз, — комментирует Евгений Волошин, директор по стратегии, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.zone. — Отмечу, что платформой Bi.zone Brand Protection можно управлять самостоятельно или с экспертной поддержкой Bi.zone. Бизнесу любого масштаба доступен подходящий вариант».

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