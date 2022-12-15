Platforma запустила маркетплейс геослоев

Platforma, разработчик решений для бизнеса на основе больших данных, открыла маркетплейс геослоев — сервис для самостоятельного геоанализа местности и интересов локальной аудитории. Он уже работает в 39 городах с населением более 500 тыс. человек, для каждого города доступно более 2000 тепловых карт с различными признаками, например, распределение жителей по половозрастному составу, уровню дохода, заинтересованности в тех или иных услугах и покупках и др. На следующем этапе развития (до конца года) маркетплейс будет включать данные про 85 областных, краевых и республиканских центров. Помимо покупки геослоев в личном кабинете предусмотрена возможность загрузить в систему собственные данные, чтобы включить их в проводимый анализ или монетизировать, дав доступ другим пользователям платформы. Сервис обеспечивает наиболее взвешенный подход к развитию или оптимизации розничных сетей (магазинов, офисов, пунктов выдачи заказов, дарксторов, клиник и т.д.), учитывающий спрос и предложение, потребности жителей в конкретной локации.

Маркетплейс геослоев работает в рамках геоаналитического сервиса GEO.Platfroma, запущенного летом 2020 г. На маркетплейсе объединены big data банка, телеком-компаний, классифайда, бюро кредитных историй и др. Это отличает платформу от других, базирующихся преимущественно на одном источнике данных. Обновление информации происходит ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от поставщика информации.

Геослои, предлагаемые на маркетплейсе, представляют собой тепловые карты городов, разделенные на полигоны 500 на 500 метров. Для каждого полигона определен показатель по тому или иному признаку. К примеру, где проживают те, кто интересуется медицинскими услугами или имеют доход выше среднего, или покупают продукты для здорового питания.

Сервис ориентирован на директоров по развитию, геоаналитиков крупных компаний, имеющих собственную розничную сеть офисов, магазинов, дарксторов, пунктов выдачи и т.д., а также на представителей малого и среднего бизнеса. Помимо них платформа может быть полезна тем, кто планирует рекламную кампанию в «наружке». Стоимость одного слоя составляет от 600 руб. для городов с населением менее 1 млн человек до 12 тыс. руб. для Москвы. С помощью сервиса компании могут выбирать наиболее перспективные локации для развития своего бизнеса или планировать оптимизацию уже имеющейся сети с глубоким пониманием особенностей каждой площадки.

Для решения наиболее популярных задач (например, где открыть кафе или салон красоты) специалисты GEO.Platforma сформировали «рецепты». Рецепт — это предсобранный набор геослоев, позволяющий, в том числе, с помощью технологий машинного обучения наиболее качественно ответить на поставленный вопрос. Обычно в рецепте шесть-восемь слоев. Так, в рецепт для открытия кафе вошли следующие слои: распределение мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет со средним и выше доходом по месту работы и месту проживания; распределение тех, кто расплачивался в кафе и ресторанах по месту проживания; сумма транзакций в кафе и ресторанах по месту жительства за квартал; распределение конкурентов на карте; количество свободных объектов коммерческой недвижимости; средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости (за 1 кв. м.); общее количество ресторанов, кафе и баров. Стоимость одного рецепта составляет от 3000 руб. для городов с населением менее 1 млн человек до 60 тыс. руб. для Москвы.

«Качественная геоаналитика позволяет бизнесу существенно сократить потенциальные потери при запуске новой розничной точки. По нашим оценкам, невозвратные инвестиции из-за неудачной локации могут составить 30-50%. Например, если при открытии салона красоты вы тратите 1 млн руб., то можете потерять порядка 300-500 тыс. руб. При этом геоанализ даже на пяти-восьми слоях, на которые можно потратить 50-80 тыс. руб. без НДС для Москвы или 2500-4000 руб. для города не миллионника, позволяет существенно сократить риск ошибки при выборе места для будущего бизнеса», — сказал генеральный директор Platforma Алексей Каштанов.

Гео-маркетплейс работает по краудсорсинговой модели, когда каждый пользователь может улучшать и дополнять содержание сервиса. В личном кабинете предусматривается возможность загрузить в систему свои собственные данные, чтобы учесть их при анализе выбранных геослоев. Вместе с этим загруженные данные можно монетизировать, то есть предоставить другим пользователям право приобретать ваш слой. Круг потенциальных покупателей можно ограничить, например, исключить из него прямых конкурентов. Стоимость геослоев, загруженных пользователями, будет такой же, как у тепловых карт от создателей маркетплейса, комиссия площадки платформы составит 30%.

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Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создана в 2020 г. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.