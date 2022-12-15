Сделано на «Микроне»: 20 общепромышленных микросхем доступны для покупки в интернет-магазине

В интернет-магазине «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники, резидента ОЭЗ «Технополис Москва», открыт новый раздел «Общепромышленные микросхемы», куда входят изделия, соответствующие Постановлению Правительства России от 17.06.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России» и включенные в Реестр российской продукции. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Линейка включает 20 новых позиций микросхем в пластиковых корпусах, в том числе стабилизаторы, LED драйверы, датчики: стабилизатор положительного напряжения, импульсный понижающий и линейные стабилизаторы, регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор напряжения, сдвоенный операционный усилитель, трансивер малой мощности, маломощный сдвоенный дифференциальный компаратор, LDO стабилизатор напряжения, LED драйверы, полудуплексный трансивер, прецизионный датчик напряжения, DC/DC конвертер, интегральные схемы управления.

«Наши серийные изделия широко применяются при создании промышленной и бытовой электроники, в том числе в аппаратуре и системах управления в автопроме, – сказал Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон». – Микросхемы в пластиковых корпусах актуальны в том числе для ряда задач импортозамещения, и теперь их можно приобрести самостоятельно в нашем интернет-магазине. Кроме того, мы всегда открыты к взаимодействию по освоению в серийном производстве новых микросхем и к диалогу с производителями электроники, заинтересованными в отечественной компонентной базе».

По состоянию на декабрь 2022 г. в реестр промышленной продукции включена 31 позиция производства Микрона, в том числе: микросхемы и чип-модули для банковских карт и идентификационных документов, микросхемы, инлеи и решения для транспорта, СКУД и RFID, IoT микроконтроллер, микросхемы управления питанием, интерфейсные микросхемы.

Интернет-магазин дает возможность приобретения продукции в розницу как юридическим, так и физическим лицам, с оплатой банковской картой. В настоящий момент для онлайн-покупки доступны более 40 позиций, включая RFID изделия для различных сценариев применения, коробочные RFID решения, NFC визитки и сувенирную продукцию.

***

ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. В 2022 г. Микрон отмечает 55-летие.