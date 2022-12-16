Российские интернет-магазины cмогут предложить оплату через Mir Pay

Российские интернет-магазины могут предложить своим клиентам новый способ оплаты покупок — Mir Pay. Такую возможность продавцам даёт «Юkassa (сервис для приёма платежей финтех-компании «Юmoney»).

«Платёжные сценарии меняются, но покупатели, которые хотят платить в несколько кликов, остаются. «Юkassa» предлагает своим клиентам принимать оплату как банковскими картами, так и альтернативными способами: по QR-коду, кошельками или через SberPay. Популярность этих методов среди наших клиентов растёт. Теперь мы предлагаем своим клиентам ещё одну альтернативу — Mir Pay», — сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «Юmoney».

Платить через Mir Pay в интернете могут владельцы карт «Мир» с телефонами на базе Android. Чтобы заплатить за товар или услугу этим способом, покупателю понадобится приложение Mir Pay. Вводить данные карты на платёжной форме не нужно.

Если у покупателя интернет-магазина карта «Мир» любого банка уже добавлена в приложение Mir Pay, то при оплате товара или услуги с мобильного устройства ему будет достаточно нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платёж в приложении.

Для магазинов, которые принимают платежи через «Юkassa», комиссия за оплату по Mir Pay будет такой же, как за платежи по картам «Мир».