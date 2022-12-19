Информация об утечке с «Госуслуг» – ложь

В сети снова появляются сообщения от лица «украинских хакеров» о якобы взломе «Госуслуг» и утечке данных пользователей. Это неправда. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что произошло на самом деле

Специалисты «Ростелекома», которые отвечают за безопасность портала, проверили опубликованный файл и выяснили, что он не имеет отношения к «Госуслугам». В нем нет тех параметров, которые обязательно есть в настоящих учетных записях. Проще говоря, это очередная компиляция, выданная за результат взлома.

Исследование показало, что это старая утечка с одного из сторонних порталов. Портал использует вход через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а для пользователей это выглядит как «вход через Госуслуги», но без ввода логина и пароля. Система получает от ЕСИА подтверждение личности и разрешает вход на портал, однако не имеет прямого доступа к набору данных пользователя.

Все данные пользователей «Госуслуг» (включая логины и пароли) по-прежнему в безопасности и надежно защищены. Злоумышленники уже не первый раз публикуют фрагменты одной и той же базы данных, каждый раз выдавая их за утечку с «Госуслуг».

Любые публикации об утечках приводят к тому, что мошенники начинают рассылать сообщения о взломах и якобы способах защиты от них. Если перейти по ссылке, мошенники уже по-настоящему получат доступ к аккаунту и данным пользователя. Минцифры рекомендует не открывать письма с подозрительных адресов и не сообщать личную информацию незнакомцам.