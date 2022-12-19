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«Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса»

«Яндекс» запустил сервис «Букмейт» для пользователей «Яндекс плюса», а в самой подписке появилась книжная опция, объединяющая все возможности подписки для любителей книг. В опцию входит доступ к сервису «Букмейт», расширенная в разы библиотека аудиокниг на «Яндекс музыке» и возможность их прослушивания на устройствах с «Алисой». Обновленное мобильное приложение «Букмейт» уже можно скачать в App Store и Google Play, а веб-версию сервиса найти на сайте bookmate.ru. «Букмейт» в России теперь доступен только подписчикам «Плюса».

Действующим подписчикам «Яндекс плюса» книжная опция обойдется в 100 руб. в месяц. Для новых пользователей без подписки «Яндекс плюс» доступ к книгам стоит 399 руб. в месяц (299 руб. — подписка «Плюс», 100 руб. — опция «Букмейт»). Опция дает полный доступ ко всем электронным и аудиокнигам без каких-либо ограничений. Для новых пользователей книжной опции действует пробный 30-дневный период.

«Букмейт» получил обновленную библиотеку, состоящую из каталогов крупнейших издательств, включая «Эксмо», АСТ, МИФ, «Альпина» и другие. Подписчикам стали доступны более 170 тыс. электронных и аудиокниг – как популярной художественной, так и бизнес-литературы и книг по саморазвитию. Уже сейчас пользователи книжной опции могут найти на «Букмейте» такие новинки как «KGBT+» Виктора Пелевина (в том числе в эксклюзивной озвучке Славы КПСС), «Чагин» Евгения Водолазкина, «Молчание цвета» Наринэ Абгарян, «Хвостоеды» Анны Старобинец, «Самолет без нее» Мишеля Бюсси и не только.

«Мы видим большой интерес пользователей «Яндекс плюса» к книгам и предлагаем им новый продукт, объединяющий все возможности подписки для читателей, по доступной цене. «Букмейт» дополнит два других контентных направления «Плюса» — «Кинопоиск» и «Яндекс музыку». Это позволит нам запускать новые интересные проекты, живущие в разных форматах и разных сервисах одновременно. А понимание запросов аудитории и опыт в рекомендательных технологиях поможет сделать выбор книг для пользователей «Букмейта» еще удобнее и интереснее», — сказал Александр Михайлов, руководитель книжного направления бизнес-группы «Плюса» и финтеха «Яндекса».

Текущие подписчики сервиса Bookmate получат доступ к «Яндекс плюсу» с книжной опцией до конца действия своей подписки. Для этого им необходимо установить новое мобильное приложение «Букмейт» и авторизоваться через аккаунт «Яндекса». При желании они смогут перенести все данные своих текущих аккаунтов, включая информацию о прочитанных книгах, заметки, цитаты и загруженные книги, в новое приложение.

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