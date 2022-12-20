Банк «Точка» запустил новую бизнес-линию для управления продажами на маркетплейсах

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил новую бизнес-линию: сервис для старта и масштабирования продаж на маркетплейсах. «Точка маркетплейсы» помогает продавцам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать нишу и качество контента, запускать продажи, оценивать доходы и расходы, создавать и переносить карточки с товарами, а также управлять заказами и остатками со всех маркетплейсов в одном интерфейсе.

В отличие от аналогичных сервисов на рынке, «Точка маркетплейсы» упрощает работу селлеров и страхует предпринимателя от ошибок, например — от неверного изменения цены, когда из-за пропущенного нуля в ценнике товар выкупается за секунды в десять раз дешевле. Кроме того, сервис анализирует и даёт оценку заполнения карточек.

«Точка маркетплейсы» помогает быстро масштабироваться на новые каналы продаж и избегать проблем торговли на нескольких площадках: личные кабинеты маркетплейсов собраны в одном интерфейсе, все карточки объединены, а заказы поступают в общий список. Сейчас для работы доступны Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет». В скором времени к этому списку добавятся «Мойсклад» и генератор YML-фидов.

«Год назад мы запустили услугу “Старт продаж на маркетплейсах с Точкой”. Наши специалисты помогали предпринимателям зарегистироваться на маркетплейсах, оформить карточки товаров, и сопровождали клиента до первых продаж. Сейчас мы усовершенствовали предложение и представили “Точка маркетплейсы” — сервис, который решает задачи селлеров на каждом этапе: запуск продаж, аналитика маркетплейсов и единый кабинет управления всеми площадками. В наших планах — занять долю рынка в 10% розничного оборота РФ в ближайшие 5 лет», — сказала сооснователь банка для предпринимателей и предприятий «Точка», лидер направления «Электронный бизнес» Евгения Евлютина.

«Точка маркетплейсы» даёт полную аналитику продаж на онлайн-площадках, независимо от оборотов селлера. У сервиса удобная визуализация, есть возможность скачивания данных в Excel — за любой период и неограниченное количество раз. Кроме того, сервис позволяет массово выгружать товары: как по API, так и создавать их самостоятельно через интерфейс сервиса.

За 2022 г. «Точка» помогла 8 тыс. предпринимателям выйти на маркетплейсы. В сумме клиенты заработали 1 млрд руб., а рост выручки у тех, кто вышел на вторую площадку с «Точкой» составил 220%. Сейчас сервис доступен клиентам банка, но в начале 2023 г. будет открыт для всех.