CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Цифра» поможет сохранить памятники архитектуры Подмосковья

В Московской области согласовать разделы проектной документации для проведения земляных и иных работ вблизи объектов культурного наследия теперь можно онлайн. Нужно только заполнить электронную форму на подмосковном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы люди не тратили время на походы в ведомства, мы переводим услуги в электронный вид и делаем их проще и удобнее. Сегодня на региональном портале доступно уже 269 онлайн-услуг для жителей и бизнеса Подмосковья», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Когда планируется проведение земляных, строительных, хозяйственных и других работ на территории объекта культурного наследия или рядом с ним, нужно его обезопасить. Для этого исполнитель должен согласовать разделы проектной документации об обеспечении сохранности объекта, находящегося под охраной государства. Такие разделы включают оценку воздействия проводимых работ и перечень условий, при которых не будет нанесен вред историческому облику памятника архитектуры.

Оформить согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели на портале госуслуг Подмосковья. При подаче заявления нужно заполнить поля электронной формы и приложить документы.

В случае положительного решения результат поступит в личный кабинет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

Российские операторы ЦОДов устремились в Казахстан

Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще