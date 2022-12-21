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«Мегафон»: интерес россиян к фоторедакторам с ИИ оказался краткосрочным

Трафик в сервисе Lensa в конце ноября вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями. Для большинства пользователей увлечение оказалось временным – уже в декабре показатели начали снижаться. К таким выводам пришли аналитики «Мегафона», проанализировав трафик абонентов в ресурсах, создающих контент при помощи искусственного интеллекта.

Рост трафика в Lensa начался с 21 ноября после появления новой версии фоторедактора. Приложение с помощью искусственного интеллекта генерирует портреты пользователей в самых разных техниках – от карандашных набросков до изображений в стиле футуризм. Пользователи соцсетей активно меняли свои фото на созданные искусственным интеллектом. С каждым днём трафик в Lensa увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз.

Массовое увлечение фоторедакторами оказалось временным. Продемонстрировав высокие значения на последней неделе ноября, интернет-трафик в сервисе с 1 декабря начал снижаться – в среднем на 20% в день. Тем не менее, трафик и количество пользователей остается вдвое выше, чем до обновления приложения – часть аудитории продолжает пользоваться сервисом.

Тренд повлек за собой рост и в других сервисах по созданию графического контента. Так, трафик и число пользователей платформ Go Art и Fotor в ноябре оказался рекордным с начала года, увеличившись на 80-90% по сравнению со среднемесячными показателями января-октября.

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