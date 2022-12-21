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«Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере»

В «VK мессенджере» появились видеосообщения: они доступны в чатах «Вконтакте» и в отдельном приложении «VK мессенджер». Видеосообщения помогут разнообразить общение и моментально выразить свои эмоции — благодаря возможности выбора форм. Пользователям доступна коллекция трафаретов: например, кружок, сердце, новогодняя елка, снежинка и еще один секретный вариант. Об этом CNews сообщили представители VK.

Настройки видеосообщений позволяют выбрать удобный режим еще до начала съемки — включить фронтальную или основную камеру смартфона, вспышку, подобрать нужную форму. Чтобы не удерживать палец для записи продолжительного видеосообщения, можно активировать режим «Съемка без помощи рук» и оставить камеру включенной. Кроме того, во время записи можно переключаться с фронтальной камеры на основную и наоборот — к примеру, чтобы показать происходящее вокруг и свою реакцию.

Беседе ничего не помешает: благодаря ускорению и оптимизации загрузки видео в чатах, видеосообщения отправляются почти мгновенно. Возможность записывать и отправлять видеосообщения различных форм доступна в мобильных приложениях «Вконтакте» и «VK мессенджер», смотреть послания можно и в десктопной версии соцсети.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте»: «Видеосообщения дополнят широкие возможности «Вконтакте» для коммуникации и самовыражения, помогая разнообразить общение в личной переписке и групповых чатах, делиться живыми эмоциями с друзьями и поклонниками в реальном времени, сохранять яркие моменты в истории переписки. Благодаря специальным трафаретам пользователи могут выбирать различные формы для видеосообщений, подчеркивая свое настроение и добавляя праздничную атмосферу, романтику или юмор».

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK мессенджера»: «Наши пользователи оставляли много пожеланий, чтобы в чатах появились видеосообщения. И нам хотелось не просто реализовать такую возможность, но и сделать ее увлекательной, функциональной и интересной. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы видеосообщения отправлялись быстро, а у собеседников всегда был богатый выбор, какую именно форму приобретут послания».

Запуск видеосообщений стал продолжением обновления «VK мессенджера»: ранее в приложении появилась бета-версия сообществ — с возможностью смотреть записи от пабликов в формате чата, функция группировки чатов по папкам — для удобного разделения личных, учебных и рабочих переписок, а также был представлен «VK мессенджер» для iPad.

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