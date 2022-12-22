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«Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей

На «Авто.ру» появился раздел персональных блогов автолюбителей — «Бортжурнал». Теперь пользователи могут вести заметки о личном опыте покупки и использовании машины, делиться эмоциями и историями поездок. «Бортжурнал» поможет 30-миллионной аудитории «Авто.ру» обмениваться отзывами реальных собственников в удобном формате. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«В 2022 г. поведение пользователей изменилось: они стали внимательнее подходить к выбору автомобиля. При этом покупателю важны не только история машины из отчета “Авто.ру” и обзоры экспертов, но и персональный опыт таких же автолюбителей. Опросы показывают, что 90% респондентов важно изучать отзывы перед покупкой машины. “Бортжурнал” поможет им получать такую информацию удобно и просто», — сказал менеджер продукта в «Авто.ру» Евгений Багро.

Контент «Бортжурнала» проходит проверку сервиса на соответствие автомобильной тематике. Авторы, которые авторизовались в «Гараже Авто.ру» и приложили документы на машину, получат специальную метку «Проверенный собственник». Так читатели смогут быть уверены, что перед ними отзывы реального владельца машины.

Записи в ленте ранжируются по дате создания: от более свежей публикации к тем, что были созданы ранее. Можно настроить ленту исходя из своих интересов. Например, выбрать записи по темам «ТО», «Ремонт», «Тюнинг», «Гаджеты» или другим.

Попасть в «Бортжурнал» можно из раздела «Авто.ру» «Гараж» или из главного меню. Блог состоит из двух частей: первая — лента сообщений от пользователей, вторая — личные записи.

По данным аналитиков «Авто.ру», самые активные авторы отзывов на сервисе — мужчины 35-44 лет. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в список лидирующих регионов по количеству ответов входят Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край.

Как правило, чаще всего оставляют отзывы на автомобили марок Lada и Kia. Кроме того, среди лидеров — Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai и BMW. А вот с большим интересом просматривают отзывы о Ford Focus, Toyota Brevis, Nissan X-trail, Skoda Octavia и Lada Granta.

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