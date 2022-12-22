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«Почта России» запустила «единое окно» цифровых услуг для физлиц

«Почта России» запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, который устроен по принципу «одного окна». Теперь оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку, а также посмотреть список активных и доступных для подключения услуг можно в едином окне. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Раньше услуги и сервисы находились в разных вкладках, клиентам приходилось тратить время, чтобы найти интересующий раздел. С помощью личного кабинета стало удобнее отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, а также видеть прогресс в бонусной программе.

В будущем появится возможность подстраивать личный кабинет под себя. Например, изменить порядок отображения статистики, списка подключенных услуг. Это позволит максимально упростить пользовательский путь и учесть индивидуальные особенности каждого клиента в зависимости от его интересов. Также в кабинете доступен поиск по сайту.

«Наша цель — создать простой и комфортный инструмент, с помощью которого было бы удобно получать все доступные услуги в одном месте. При разработке личного кабинета мы опирались на потребности клиентов и самые популярные пользовательские сценарии и постарались их учесть», — сказал Александр Шумилов, руководитель департамента веб-сервисов.

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АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 38 тыс. работающих отделений по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3 млрд почтовых отправлений.

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