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«Сберкорус» подключила 6 тыс. продавцов Ozon к ЭДО с маркетплейсом

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» подключила к электронном документооброту с Ozon 6 тыс. продавцов за 11 месяцев 2022 г. Это рекордное значение с момента запуска ЭДО с Ozon в январе 2019 г.

Подключение к оператору электронного документооборота нужно продавцу на маркетплейсе для оформления и передачи УПД и получения закрывающих документов от площадки.

Особенностями ЭДО с Ozon от «Сберкорус» являются следующие возможности: получение электронных документов для поставщика бесплатно (оплачивается только исходящий документ), подключение поставщиков любой товарной категории и исключение необходимости передачи документов в роуминге («Сберкорус» является прямым провайдером EDI и ЭДО для Ozon).

Подключение продавца к ЭДО с маркетплейсом проходит в три простых этапа и занимает не более 1 рабочего дня.

На первом этапе происходит регистрация в личном кабинете Ozon (необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете продавца Ozon Seller и принять условия оферты для работы с площадкой). Далее продавец оставляет заявку на подключение, выбирает подходящий тариф, а «Сберкорус» настраивает маршруты для обмена документами с Ozon и выдаёт электронную подпись.

«На Ozon мы создаём условия, в которых любой предприниматель может комфортно и эффективно растить свой бизнес, и в этом нам помогает партнёрство. Вместе со «Сберкорус» мы настроили прямое подключение, благодаря чему упростился и ускорился процесс подписания документов для продавцов», — сказал руководитель по развитию и привлечению продавцов в Ozon Станислав Кондратьев.

«Продавцу на Ozon работать с ЭДО гораздо удобнее: экономится значительная часть времени, которое при бумажном документообороте уходит на оформление, согласования доставок и прочее. Но самое главное — это мгновенное получение выплат за товары. Не нужно ждать, когда дойдут документы, а можно сразу получить деньги», — сказала владелица магазина постельного белья Ricchezza Shop Мария Пузрякова.

«Важнейшие преимущества нашего сервиса для продавцов на Ozon — это создание, получение, подписание и отправка электронных документов в пару кликов, наличие технической поддержки пользователей, работа с маркированными товарами и возможность постоплаты. Всё это в совокупности помогает бизнесменам, которые продают свои товары на Ozon, значительно экономить время и деньги на документообороте. Как итог — повышение продаж», — сказала руководитель отдела по работе с компаниями массового сегмента в «Сберкорус» Ольга Шанина.

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