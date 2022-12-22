«Вконтакте» представляет анимированные vmoji в «VK звонках»

«Вконтакте» поделилась технологическими итогами года и представила анимированные vmoji: пользователи «VK звонков» смогут подключаться к встречам с персональными аватарами, не включая видео с камеры. Аватары поддерживают движение головы, анимацию рта при разговоре и моргание глаз — технология считывает голосовой поток и подстраивает движения персонажа под речь пользователя. Функция поможет добавить интерактив в звонок и сохранить приватность, в случае, когда пользователи не включают камеру, но хотят обозначить свое активное присутствие. Технология персональных аватаров является собственной разработкой «Вконтакте» и не имеет аналогов в других сервисах видеоконференций.

Новинка постепенно станет доступной на всех платформах. Технология использует нейросеть, которая в реальном времени превращает речь спикера в соответствующие ей движения губ. Команда добавила анимацию виртуальных аватаров, которая позволила использовать в «VK звонках» огромное разнообразие элементов внешнего вида vmoji. Присутствие в звонке со своим виртуальным аватаром помогает оживить конференцию, добавляет персональную составляющую, при этом сохраняя приватность. Анимированные аватары можно будет использовать в личных и групповых встречах на любое количество участников — их можно включить в настройках звонка или камеры в мобильном и десктопном приложении «VK звонки» и в приложении «Вконтакте». В веб-версии пользователи смогут видеть vmoji собеседников, позже появится демонстрация своего персонажа.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков»: «С помощью цифровых аватаров vmoji мы расширяем возможности для персонализации онлайн-общения и стираем барьеры между пользователями. Все мы бывали в ситуации, когда во время конференции никто не включает камеру и приходится общаться с темным экраном, что может быть некомфортно. Теперь в таких случаях вы можете включить отображение своего уникального анимированного персонажа, тем самым сохраняя приватность и добавляя в общение интерактив, делая его намного увлекательнее. Гордимся, что запустили подобную механику первыми среди всех платформ для видеоконференций, — вы можете использовать персональные кастомизированные аватары для видеосвязи без необходимости включать камеру. Мы уже работаем над прокачкой персонажей, вскоре их движения станут еще более плавными и реалистичными».

Александр Тоболь, СТО «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков»: «Для создания персональных аватаров наша модель прямо на устройстве спикера рассчитывает ключевые точки анимации vmoji, соответствующие речи. А генеративные модели «Вконтакте» дают возможность смоделировать персонажа, максимально похожего на изображенного на фотографии человека. Возможности цифровых аватаров постоянно растут, персонажа можно кастомизировать и настроить отдельные элементы вручную под настроение — выбрать прическу, одежду или аксессуары. Все изменения автоматически будут появляться в анимированном персонаже в «VK звонках». Благодаря нашим технологиям уже более 8 млн пользователей предпочитают использовать цифровые аватары vmoji для общения и самовыражения в цифровом пространстве».

Технологические итоги 2022 г.

«Вконтакте» также поделилась другими технологическими достижениями 2022 г. Помимо уникальных цифровых аватаров vmoji, в 2022 г соцсеть представила несколько передовых решений, которые расширяют возможности для коммуникации и самовыражения в цифровом мире. «Вконтакте» начала интеграцию Web3 и блокчейн-технологий, запустив поддержку NFT. Пользователи могут привязать к странице свои криптокошельки и перенести NFT-токены прямо в профиль, установив их на аватарку или в специальную витрину. В «VK клипах» и «VK видео» появилась функция «Дипфейк»‎. В основе работы технологии — созданные «Вконтакте» нейросети, которые позволяют пользователям примерить лицо знаменитости. Решение обрабатывает видео практически моментально и обладает высокой производительностью.

«Вконтакте» продолжает совершенствовать рекомендательные алгоритмы, которые помогают подбирать релевантный контент. Новая рекомендательная система «VK клипов» в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы каждого пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту, опираясь на зрительский отклик: теперь пользователи ставят в два раза больше отметок «Нравится», а время смотрения выросло в 2,5 раза.

Платформа «VK видео» обновила формирующие рекомендации нейросети, за счет чего на витрине удалось увеличить просмотры в два раза, а время смотрения — в три раза. С помощью собственной технологии автоматического улучшения качества NeuroHD в 2022 г. было обработано более 1,3 млн роликов, суммарно их посмотрели более 8,3 млрд раз. А машинный перевод позволил стереть языковой барьер в общении: с момента запуска пользователи обработали более 60 млн сообщений.

Кроме того, команда «Вконтакте» поделилась своими технологиями со сторонними разработчиками — открыла доступ к SDK «VK видео» и «VK звонков», а также собственным технологиям распознавания речи.