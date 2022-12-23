«Дзен» подвел итоги 2022 года

Авторы и контент

Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек. Среди них — блогеры, бренды и медиа, которые создают контент в четырех форматах: постах, статьях, горизонтальных видео и вертикальных роликах.

«Количество тематик на платформе за прошедший год увеличилось в пять раз. В 2022 г. на платформе активно развивались направления, которые раньше не были представлены в “Дзене” — например, гейминг, образование, музыка, экология и другие. В “Дзене” есть практически все авторы Рунета», — сказал Ринат Низамов, директор по контенту «Дзена».

Число активных авторов в 2022 г. на платформе выросло вдвое — сейчас их более 100 тыс. в неделю. Трендом года стали короткие форматы: короткие вертикальные ролики стали создавать в 3,5 раза чаще, а посты — в 15 раз. С ростом авторов увеличилось и количество публикуемого в «Дзене» контента — в три раза по сравнению с 2021 г. Пользователи стали подписываться на каналы и лайкать публикации почти в два раза чаще.

Помимо этого, «Дзен» завершил переход на подписочную модель — в 2021 г. платформа анонсировала большой разворот на подписки. Пользователи в первую очередь видят в своей ленте контент от каналов, на которые они подписались, и только потом рекомендации. С изменением модели дистрибуции поменялся и подход авторов к созданию контента: теперь для креаторов важнее развивать комьюнити, а не фокусироваться исключительно на количестве просмотров публикаций. «Дзен» обновил и систему монетизации — выплаты от платформы стали начисляться в зависимости от числа активных подписчиков и их взаимодействий с материалами.

Развитие продукта: фокус на мобильное приложение

В 2022 г. платформа сделала стратегический шаг в сторону развития собственного мобильного приложения. Из экосистемного продукта, представленного на разных поверхностях, «Дзен» превратился в контентную платформу со своими технологиями и инфраструктурой.

В обновленном приложении «Дзен» улучшил рекомендательные алгоритмы — они начали учитывать взаимодействия со всеми форматами сразу. Таким образом, если пользователю понравилась конкретная статья, рекомендательная система предложит ему не только тексты на эту же тематику, но и видео. Алгоритмы отбирают каждую публикацию для персональной ленты пользователя из почти 5 млн возможных вариантов.

Пользователям, которые только открывают для себя мобильное приложение «Дзена», платформа предлагает выбрать интересные темы — достаточно просто сделать несколько кликов. Ценители кино смогут часами читать статьи про фильмы и сериалы, а любители полезных видео — учиться лайфхакам.

«В следующем году мы будем работать над новыми инструментами для авторов, чтобы они могли лучше понимать своих подписчиков, а пользователи – получать именно тот контент, который для них актуален. Мы добавим новые метрики в личном кабинете автора в “Дзене” — “Студии”. Например, на основе статистики “Дзен” будет автоматически подсказывать, как взаимодействовать с аудиторией эффективнее», — сказал директор по продукту Александр Толокольников.

Перезагрузка «Дзена» и новое позиционирование

В 2022 г. «Дзен» представил новое позиционирование. Теперь платформа — это место личного комфорта в мире контента, где можно проводить время с пользой для себя. В его основу легли масштабные исследования паттернов поведения аудитории с 14 до 34 лет в сети.

«По нашим данным, 74% пользователей воспринимают “Дзен” как источник полезной информации, где есть и признанные авторы в разных тематиках, и интересные материалы в легкой развлекательной подаче. Наша целевая аудитория стала более молодой — мы начали ориентироваться на “зумеров” и даже “альфа”. При этом планируем развивать и нашу текущую аудиторию: она для нас также важна», — сказал директор по маркетингу Сергей Таболин.

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«Дзен» — платформа для создания и просмотра контента. Здесь блогеры, бренды и медиа ежедневно публикуют посты, статьи, видео и вертикальные ролики, а алгоритмы помогают им найти свою аудиторию.