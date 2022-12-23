«Яндекс погода» улучшила прогноз для любителей горнолыжного спорта

«Яндекс погода» расширила прогноз для поклонников горных лыж и сноуборда. Теперь тематический раздел доступен для более чем 300 горнолыжных курортов в России и за рубежом.

Прогноз можно найти в разделе «В горах». Он подойдет тем, кто находится недалеко от горнолыжных склонов, например, в Красной Поляне или Шерегеше. Кроме того, можно проверить прогноз по интересующим курортам, когда поездка только планируется — посмотреть погоду по высотам и изучить карту снега, чтобы оценить количество выпавших осадков.

Собственный прогноз «Яндекс погоды» стал точнее благодаря новому алгоритму, который ещё лучше учитывает влияние рельефа на температуру воздуха. Это важно для того, чтобы любители горных лыж и сноуборда могли подобрать правильную одежду для конкретной трассы. А чтобы выбрать идеальную погоду для катания, сервис предлагает подписаться на уведомления о снегопадах.

Тематический прогноз «В горах» доступен в приложении «Яндекс с Алисой».