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ИТ-компания WaveAccess создала корпоративный портал для внутренних коммуникаций

ИТ-компания WaveAccess разработала корпоративную платформу, которая станет фундаментом внутренней экосистемы коммуникаций и объединит сотрудников компании по всему миру. Внутренняя социальная сеть реализована в формате кастомного веб-портала с мобильным приложением для операционных систем iOS и Android.

Новое корпоративное пространство WaveAccess призвано обеспечить единую информационную среду для всех сотрудников, упростить рутинные операции, а также вертикальные и горизонтальные коммуникации, транслировать ценности и принципы компании.

«В WaveAccess сегодня работает более 850 человек в разных городах и странах, многие из них — удаленно. Для централизованной коммуникации нам была нужна объединяющая «домашняя страница», где в том числе можно виртуально встретиться с коллегами, с которыми не удается пообщаться вне проектной работы, узнать последние новости компании или задать интересующий вопрос напрямую руководству. Портал также упростит процесс адаптации новых сотрудников за счет того, что делает более прозрачными все процессы. Платформа с нуля написана нашими сотрудниками, и в ней воплощена их же идея», — сказал генеральный директор WaveAccess Александр Азаров.

Портал состоит из множества микросервисов, каждый из которых отвечает за конкретный раздел. Здесь представлены новости компании, календарь и анонсы событий, возможность заказать брендированную продукцию, ответы на популярные вопросы, доступна опция обратной связи от руководства и другие разделы. Также с портала можно легко перейти на другие корпоративные площадки: в систему управления обучением Teachbase, архив записей семинаров, пространство для командной работы Confluence. Настраиваемое решение позволяет интегрировать новые функции, которые могут стать востребованными в будущем.

Наличие сертификатов соответствия стандартам информационной безопасности обязывает WaveAccess обеспечивать должный уровень защиты и для внутрикорпоративного ресурса: доступ пользователей к своим аккаунтам защищен двухфакторной аутентификацией.

Идея портала была выдвинута сотрудниками WaveAccess на корпоративном хакатоне в июне 2021 г. Выделенная команда занималась разработкой решения весь 2022 г. В проекте использованы технологии TypeScript, React, Redux-Toolkit, RTK-Query, а также C#, ASP.NET, gRPS Services, MediatR, PgSQL, ElasticSearch, RabbitMQ, Nginx.

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