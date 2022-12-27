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Внести изменения в реестр исполнителей социальных услуг теперь можно онлайн

Для организаций, которые оказывают государственные услуги с использованием социального сертификата, упростили внесение изменений в реестр исполнителей и исключение из него. Услуга теперь предоставляется в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Количество услуг для жителей и бизнеса на региональном портале постоянно увеличивается. Ранее, чтобы внести изменения в реестр, нужно было обращаться в ведомство. Сейчас организации достаточно заполнить электронную форму. Срок предоставления услуги сократился до трех дней», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Вносить изменения нужно, например, если организация прекратила свою деятельность или у нее сменился руководитель, реквизиты.

Услуга «Заключение соглашения и включение в реестр исполнителей социальных услуг» доступна на регпортале Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации». Для оформления заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-заявку.

В случае положительного решения в личный кабинет на портале поступит дополнительное соглашение.

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