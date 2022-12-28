Исследование Qiwi: фрилансеры переходят на сервисы цифровых гарантий

Компания Qiwi, провайдер передовых платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, провела исследование среди фрилансеров совместно с платформой «Фриланс.ру». Авторы выяснили, что каждый второй фрилансер сталкивался с отказом клиента оплачивать заказ. Чтобы избежать подобных ситуаций, они все чаще выбирают сервисы, гарантирующие безопасную сделку. Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

С нежеланием заказчика оплачивать работу хотя бы раз сталкивались 47% опрошенных внештатников. 34% респондентов стараются предпринимать активные действия, чтобы добиться оплаты: пытаются связаться с заказчиком (27%) или пробуют выйти напрямую на руководителей компаний (14%). Реже попавшие в такую ситуацию фрилансеры пишут о недобросовестности заказчика в соцсетях (10%) или обращаются в суд (6%).

Чтобы обезопасить себя, фрилансеры предпочитают работать по полной или частичной предоплате или используют формат безопасной сделки. Он предполагает, что эскроу-сервис выступает гарантом сделки, осуществляя резервирование суммы до момента исполнения заказа. 82% респондентов отметили, что частично или полностью перешли на сервисы цифровых гарантий: исключительно по безопасным расчетам работают 26% фрилансеров, иногда пользуются такими сервисами по личной инициативе или просьбе заказчика 29% и 27% опрошенных соответственно.

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Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ. Предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг Qiwi для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также ряд других проектов.