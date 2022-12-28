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Подмосковье входит в топ-3 по количеству заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов

В 2022 г. более 1800 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья подали заявки на получение ИТ-ипотеки. 70% заявок уже одобрены. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Банки одобрили 1300 заявок от подмосковных ИТ-шников на получение льготной ипотеки. По количеству поступивших заявок Московская область находится на втором месте в стране. Сейчас заключено 428 кредитных договоров на сумму более 3,8 млрд руб.», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Сотрудники ИТ-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по льготной ставке 5%.

Взять льготную ипотеку имеют право специалисты, работающие в аккредитованных Минцифры России компаниях, занятых в сфере информационных технологий. Возраст сотрудников должен быть от 22 до 44 лет. Зарплата – от 100 тыс. руб. или 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в зависимости от региона.

Заявку на ипотеку для ИТ можно подать до конца 2024 г.

Подробная информация о Федеральной программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов размещена на Едином портале госуслуг.

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