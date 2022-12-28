Заявители смогут запретить сделки со своим имуществом через «Госуслуги»

На Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность подать заявление в Росреестр о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Приоритет ведомства – соблюдение имущественных интересов людей. Благодаря нашей работе услугу по запрету государственной регистрации права на собственность без личного участия любой человек теперь может получить и на ЕПГУ, запись в ЕГРН будет внесена в срок не позднее пяти рабочих дней. Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца недвижимости, что способствует защите собственников от мошеннических действий сторонних лиц и экономии времени для граждан. В Росреестр уже поступило более 400 тыс. таких заявлений», – сказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Услуга доступна с возможностью использования мобильного приложения

«Госключ», которое позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать его для подписания документов на смартфоне. Если ранее владелец уже установил такой запрет, с помощью сервиса его также можно снять.

Замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев: «На “Госуслугах” появилась еще одна социально значимая услуга Росреестра. Она упрощает защиту своей недвижимости от мошеннических действий. В будущем на портале появится еще больше сервисов для быстрого и комфортного проведения необходимых сделок с недвижимостью. Будет обеспечено онлайн-взаимодействие всех участников этого процесса: покупателей, продавцов, застройщиков, банков, страховых, а также органов власти и нотариусов. Электронный вид сократит сроки получения услуг, повысит безопасность сделок».

Ранее Росреестр вывел восемь новых услуг для саморегулируемых организаций. На портале «Госуслуг» также доступны все 18 видов выписок из ЕГРН, отправка заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки в данных и услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности.