Узнать больше о цифровой безопасности теперь можно на портале госуслуг Подмосковья

«На региональном портале госуслуг появился раздел: «Цифровая безопасность. Доступно о важном». В нем простым и понятным языком объясняются правила поведения в интернете. Даются советы, как распознать и противостоять онлайн-мошенничеству. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раздел будет полезен не только взрослым, но и детям», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» находится на главной странице портала госуслуг Московской области в меню «Сервисы». Чтобы им воспользоваться, не требуется авторизация. Посмотреть информацию можно просто нажав на кнопку «Подробнее».

В новом сервисе рассказывается: как соблюдать правила безопасности в сети и создавать надежные пароли, в чем опасность фишинга и какие уловки есть у телефонных мошенников.

Отдельный блок посвящен безопасному поведению детей в цифровом мире. Здесь подробно объясняется, с какими угрозами может столкнуться ребенок в интернете, что такое кибербуллинг, какую информацию нельзя раскрывать и многое другое.

Новый раздел на региональном портале создан совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».