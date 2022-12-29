CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Узнать больше о цифровой безопасности теперь можно на портале госуслуг Подмосковья

«На региональном портале госуслуг появился раздел: «Цифровая безопасность. Доступно о важном». В нем простым и понятным языком объясняются правила поведения в интернете. Даются советы, как распознать и противостоять онлайн-мошенничеству. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раздел будет полезен не только взрослым, но и детям», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» находится на главной странице портала госуслуг Московской области в меню «Сервисы». Чтобы им воспользоваться, не требуется авторизация. Посмотреть информацию можно просто нажав на кнопку «Подробнее».

В новом сервисе рассказывается: как соблюдать правила безопасности в сети и создавать надежные пароли, в чем опасность фишинга и какие уловки есть у телефонных мошенников.

Отдельный блок посвящен безопасному поведению детей в цифровом мире. Здесь подробно объясняется, с какими угрозами может столкнуться ребенок в интернете, что такое кибербуллинг, какую информацию нельзя раскрывать и многое другое.

Новый раздел на региональном портале создан совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт

Водителям с судимостями запретили работать в такси

Не обновлять ПО, заблокировать иностранный трафик: Распоряжения властей ради кибербезопасности школ России

Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование

В России в кратчайшие сроки импортозаместят сверхпопулярный продукт Microsoft. И это не Windows

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для юных пользователей

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще