«Вконтакте» тестирует новую ленту медиарекомендаций с фокусом на вовлекающем контенте

«Вконтакте» тестирует новую ленту рекомендаций — в её основе вовлекающий медиаконтент. Яркие фотографии, красочные иллюстрации и эффектные клипы собраны в виде витрины контента, чтобы пользователи могли увидеть больше материалов на экране, познакомиться с новыми авторами и интересными тематиками. Изменения обусловлены ростом потребления медиаконтента, запросом аудитории на быстрый доступ к контенту и возможность глубоко погрузиться в заинтересовавший формат и тематику.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте», сказала: «В этом году мы особенное внимание уделили сердцу социальной сети — главной ленте с подписками и ленте «Для вас» с рекомендациями. Мы представили новый дизайн и философию первого экрана приложения «Вконтакте», акцентировав внимание на быстром потреблении и вовлечении в контент. В центре — яркие компактные посты с фото, видео, клипами и вовлекающими текстами. Мы видим позитивный отклик аудитории и рост активности авторов. Масштабные обновления проводятся Командой в платформе медиарекомендаций, мы адаптируем под новый формат потребления алгоритмы машинного обучения — в новой ленте обучаем нейросети анализировать контент на визуальную привлекательность, трендовость и актуальность. В рамках закрытого тестирования для части аудитории станет доступен новый главный экран рекомендаций. Он формируется с учётом интересов пользователя и предлагает посты и клипы с возможностью погружения в разнообразные тематики. Когда пользователь переходит к публикации, тапнув на один из постов, то получает персональную подборку похожего контента — для его поиска разработаны новые алгоритмы определения похожих авторов, постов и видеороликов в десятках тысяч различных тематик. Наша цель — продолжить растить внимание аудитории к авторам и, конечно, открывать новые таланты».

В новой ленте рекомендаций появятся фото, видео и клипы в новом компактном формате: их задача — дать пользователю на первом экране больше контента. После перехода на понравившийся ролик или фото пользователь может продолжить просмотр контента в рамках увлёкшей его тематики: например, спорта или культурных событий — в том числе с текстовыми материалами. Благодаря новым алгоритмам выявления трендов и персонализации у авторов появится больше шансов попасть в топ рекомендаций.

На первом этапе в тестировании новых рекомендаций участвует небольшая часть аудитории «Вконтакте». Команда будет анализировать обратную связь, метрики авторов и вовлечённость пользователей, делиться новостями о следующих этапах эксперимента.

В этом году «Вконтакте» рассказала о глобальном обновлении дизайна ленты и сообществ с фокусом на ярком медиаконтенте, индивидуальности авторов и быстром доступе аудитории к информации. Таким образом социальная сеть помогает авторам более эффективно доставлять контент и вовлекать новых подписчиков. Ранее «Вконтакте» подвела итоги года для контентной платформы. За 2022 г. было опубликовано более 6,3 млрд единиц контента: посты, клипы, статьи, видео, музыка и другие форматы. Благодаря развитию рекомендаций и повышенному вовлечению аудитории количество просмотров ленты увеличилось на 30%.