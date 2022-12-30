МТС ускорила LTE в «Ауре»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, увеличила/разогнала скорость передачи данных в сети 4G в «Ауре» - одном из ТРЦ Новосибирска. Было установлено оборудование, которое позволяет развивать скорости мобильного интернета до 130 Мбит/с на всей территории торгового центра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Передача данных в сети 4G на новых скоростях доступна во всех помещениях ТРЦ, включая двухуровневую парковку.

Совершать покупки и отдыхать с цифровым комфортом теперь могут посетители всех развлекательных зон и магазинов «Ауры». Среди них – аттракционы, кинотеатр, детские игровые площадки, торговые галереи, рестораны и зона фудкорта. Возможности LTE позволят гостям «Ауры» активно пользоваться всеми цифровыми сервисами, включая онлайн-звонки со смартфона, банковские переводы, загрузку видео, просмотр видеообзоров на товары и услуги, заказ такси или курьера.

«Мы используем цифровые сервисы буквально на каждом шагу и поход в центр с массой возможностей для шопинга и досуга без смартфона уже практически немыслим. Значит, должно быть устойчивое покрытие сети LTE «от подвала до крыши», что в условиях торгового центра непросто. Благодаря indoor-решению мы усилили радиосигнал там, где связь затруднена из-за особенностей перекрытий зданий, и «добавили» скорости LTE-интернету в ТРЦ “Аура”. Уверен, что такое «ускорение» в канун новогодних праздников оценят и новосибирцы, и гости новогодней столицы России», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.