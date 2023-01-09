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Все сервисы ОМС стали доступны на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребёнку теперь можно на «Госуслугах». Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.

Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на «Госуслугах». Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении.

Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете.

При необходимости можно: поменять страховую компанию; поменять регион страхования; приостановить действие полиса; возобновить действие полиса.

Поменять страховую можно один раз в год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого ограничения нет.

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