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«МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на все карты в любые банки Азербайджана

«МТС банк» объявил о расширении функциональности экосистемного сервиса мгновенного пополнения банковских карт с номиналом в азербайджанских манатах любых банков Азербайджана. «МТС банк» не взимает комиссию за осуществление переводов.

Пополнение азербайджанских банковских карт возможно с карт «МТС банка», со счета электронного кошелька «МТС деньги», а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. В дальнейшем планируется расширение возможностей по оплате картами сторонних банков.

Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией на стороне провайдера и зачислением азербайджанских манатах. «МТС банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Минимальная сумма разового перевода составляет 50 руб., максимальная – 300 тыс. руб.

Как перевести деньги в приложении «МТС банка»: откройте приложение «МТС банка», перейдите во вкладку «Платежи»; в разделе «Оплата» нажмите на «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье»; выберите «Пополнение карт Азербайджана»; введите номер карты получателя/фамилию, имя и телефон получателя, а также сумму перевода.

«МТС банк» совершает очередной важный шаг на пути создания концептуального экосистемного сервиса трансграничных денежных переводов, покрывающего новые контуры международного туризма, − отметил лидер стрима «Денежные переводы» «МТС банка» Кирилл Пальчун. – В своей повседневной практике мы видим все возрастающий интерес наших клиентов к финансовым сервисам, позволяющим осуществлять бесшовные переводы в страны СНГ, ближнее и дальнее зарубежье. По нашим оценкам, к концу 2023 г. суммарная аудитория сервиса переводов в азербайджанские банки превысит 100 тыс. человек».

В мае 2022 г. «МТС банк» объявил о возможности осуществления денежных переводов в Азербайджан с помощью сервиса «Granat партнерам».

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», ArCa. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Сontact, «Юнистрим» и Гранат. Теперь пользователи экосистемы МТС могут осуществлять переводы в 18 стран.

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