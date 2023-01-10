Прописать ребенка теперь можно онлайн

Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги». Прописку для детей оформили онлайн уже 6000 семей по всей России. А первым ребенком, получившим такую регистрацию, стала малышка Полина из Тюмени. С помощью сервиса ее мама смогла сделать это, находясь еще в роддоме. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Раньше оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия.

Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление.

Для заявления нужны: паспорта обоих родителей; свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.