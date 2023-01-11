На открытых «Площадках ATI.SU» запущены фильтры для поиска партнеров

На открытых «Площадках ATI.SU» появились фильтры, упрощающие работу с сервисом как для грузоотправителей и экспедиторов, так и для перевозчиков. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Площадки ATI.SU» помогают организовать процессы в закрытом контуре, в этом их главное отличие от «Биржи ATI.SU». Также благодаря «Площадкам» все участники рынка могут автоматизировать свою работу: от публикации и распределения груза до оформления перевозки и аналитики. Есть два типа «Площадок»: закрытые – рассчитаны на взаимодействие с доверенным пулом исполнителей, и открытые – они позволяют работать как со своими партнерами, так и привлекать новых.

Запуск фильтров на открытых «Площадках» сделал их доступнее прежде всего для перевозчиков. Теперь они могут их самостоятельно искать и подбирать по определенным параметрам, активно вступать на «Площадки» и получать наиболее подходящие предложения по перевозке грузов.

Вести поиск можно как по характеристикам грузов, так и самих «Площадок». Фильтрация по грузам предусматривает три параметра – маршрут, вес и объем. Фильтры самих «Площадок» – разделение по типам, условия участия (требования к аккаунту, список документов), город и параметры фирмы-владельца, наличие грузов с возможностью торгов. Благодаря фильтрам, в результатах поиска будут отображаться только релевантные «Площадки».

Перевозчикам «Площадки ATI.SU» открывают доступ к эксклюзивным грузам, которых нет на «Бирже ATI.SU». А также упрощают взаимодействие с заказчиком и позволяют хранить информацию по перевозке в одной системе. Грузовладельцам и экспедиторам – помогают фильтровать большой поток перевозчиков и выбирать только надежных и проверенных исполнителей.

Сервис позволяет проводить предварительный отбор участников по заданным критериям квалификации, таким как отсутствие претензий, определенный уровень рейтинга, наличие обязательных документов. Если перевозчик не соответствует требованиям, то его заявка просто отклоняется. Это помогает собрать пул проверенных контрагентов и при желании сотрудничать с ними в долгосрочной перспективе и на закрытых «Площадках ATI.SU».

«Обновленные “Площадки ATI.SU” помогают организовать и упростить работу с контрагентами всем участникам логистического процесса. С помощью инструментов нашей платформы они могут быстрее находить партнеров, оптимизировать все процессы, развивать и масштабировать свой бизнес. Новые фильтры помогают составлять список заказчиков только по интересующим направлениям перевозок, оценивать их активность и надежность, и только после этого начинать сотрудничать. В итоге в выигрыше все – перевозчик работает с нужным ему сегментом, а грузовладелец находит наиболее подходящих исполнителей», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.