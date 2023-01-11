В Подмосковье получить решение на использование водного объекта можно в электронном виде

Жители Московской области, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать онлайн-заявление на предоставление в пользование водных объектов на основании решений. Услуга переведена в «цифру» и доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области цифровые технологии уже давно стоят на страже экологии. В июне 2021 г. внедрен онлайн-контроль за транспортировкой стройотходов. С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» контролируется устранение точек сброса неочищенных сточных вод. А теперь можно онлайн оформить разрешение на пользование водным объектом», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

На территории Подмосковья есть реки, озера, пруды и другие водоемы, которые находятся в федеральной собственности. Их можно использовать для сброса очищенных сточных вод, строительства мостов, плотин и трубопроводов, добычи полезных ископаемых и других хозяйственных нужд. Для этого необходимо получить специальное разрешение контролирующих органов.

Услуга «Предоставление в пользование водных объектов на основании решений (федеральные)» доступна на региональном портале в разделе «Экология и природопользование» – «Использование природных ресурсов».

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, выбрать цель обращения и категорию заявителя. Далее следует заполнить электронную форму и приложить необходимые документы.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование или мотивированный отказ принимает Минэкологии Московской области.

Результат услуги заявитель получит в своем личном кабинете в виде скан-образов документов. Оригиналы в бумажном варианте направляются в МФЦ, который был указан при подаче онлайн-заявки.

Услуга предоставляется бесплатно.