VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers всем компаниям

VK Testers — программа бета-тестирования «Вконтакте» — доступна как сервис на платформе VK Cloud для всех разработчиков. Он позволяет найти ошибки, которые не выявили на предыдущих этапах тестирования, и ускоряет процесс вывода продукта на рынок. Ранее доступ к опыту, инструментам и комьюнити, сформированным за время существования программы, был только у команды VK — теперь же использовать преимущества VK Testers сможет любой бизнес.

VK Testers позволяет быстро проверить все пользовательские сценарии в реальных условиях на разном оборудовании и получить обратную связь от сообщества из 30 тыс. тестировщиков. Программа помогает улучшить производительность продукта и опыт пользователей, исправить ошибки и доработать интерфейс.

Новый облачный сервис расширяет возможности штатного отдела инженеров по качеству, снижает нагрузку на сотрудников компании и затраты на тестирование. Для того чтобы проверить работоспособность нового продукта, не нужно покупать и обслуживать парк устройств.

«Все лучшие практики, которые мы предлагаем рынку, VK сначала тестирует на собственных продуктах. VK Testers — не исключение. Мы разрабатывали программу для решения внутренних задач наших сервисов — оперативного тестирования новых продуктов в реальных условиях и сбора обратной связи, — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud. — Теперь возможности программы стали доступны всем пользователям облачной платформы VK Сloud».

Как работает VK Testers

Клиент VK Testers заполняет задание для тестировщиков и выдает доступ к бета-версии продукта. Участники сообщества выполняют их и дают обратную связь. При необходимости, можно увеличить охват количества тестировщиков и проверяемых сценариев, масштабировать нагрузку, а также изменить параметры операционных систем и устройств.

По итогам заказчик получает отчет об удобстве продуктов, обнаруженных дефектах, уязвимостях и погрешностях в UX-дизайне. Сервис обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных: код надежно защищен, результат видит только разработчик, который инициировал тестирование.

***

VK Cloud — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако. Клиенты компании — «1С», «Битрикс», «Газпромнефть», «Росатом», X5 Group и др.