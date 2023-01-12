CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers всем компаниям

VK Testers — программа бета-тестирования «Вконтакте» — доступна как сервис на платформе VK Cloud для всех разработчиков. Он позволяет найти ошибки, которые не выявили на предыдущих этапах тестирования, и ускоряет процесс вывода продукта на рынок. Ранее доступ к опыту, инструментам и комьюнити, сформированным за время существования программы, был только у команды VK — теперь же использовать преимущества VK Testers сможет любой бизнес.

VK Testers позволяет быстро проверить все пользовательские сценарии в реальных условиях на разном оборудовании и получить обратную связь от сообщества из 30 тыс. тестировщиков. Программа помогает улучшить производительность продукта и опыт пользователей, исправить ошибки и доработать интерфейс.

Новый облачный сервис расширяет возможности штатного отдела инженеров по качеству, снижает нагрузку на сотрудников компании и затраты на тестирование. Для того чтобы проверить работоспособность нового продукта, не нужно покупать и обслуживать парк устройств.

«Все лучшие практики, которые мы предлагаем рынку, VK сначала тестирует на собственных продуктах. VK Testers — не исключение. Мы разрабатывали программу для решения внутренних задач наших сервисов — оперативного тестирования новых продуктов в реальных условиях и сбора обратной связи, — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud. — Теперь возможности программы стали доступны всем пользователям облачной платформы VK Сloud».

Как работает VK Testers

Клиент VK Testers заполняет задание для тестировщиков и выдает доступ к бета-версии продукта. Участники сообщества выполняют их и дают обратную связь. При необходимости, можно увеличить охват количества тестировщиков и проверяемых сценариев, масштабировать нагрузку, а также изменить параметры операционных систем и устройств.

По итогам заказчик получает отчет об удобстве продуктов, обнаруженных дефектах, уязвимостях и погрешностях в UX-дизайне. Сервис обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных: код надежно защищен, результат видит только разработчик, который инициировал тестирование.

***

VK Cloud — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако. Клиенты компании — «», «Битрикс», «Газпромнефть», «Росатом», X5 Group и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитый кулинарный сайт удалит десятки тысяч рецептов на русском языке

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт

Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще