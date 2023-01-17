Самозанятые в «Юkassa» могут принимать оплату новым способом

У самозанятых в «Юkassa» (сервис финтех-компании «Юmoney») появилась возможность принимать платежи по QR-коду с комиссией до 0,7%. Раньше этот способ оплаты был доступен только ИП и юрлицам.

Чтобы оплатить товар или услугу, покупателю нужно выбрать способ оплаты на сайте самозанятого или по ссылке, отсканировать QR-код и подтвердить платёж в приложении банка.

«Самозанятый может просто отправить клиенту ссылку на товар, который размещен на сайте или в соцсети, и покупатель оплатит его в несколько кликов. Ещё самозанятые могут подключить автоматическое формирование чеков, чтобы не создавать их вручную», — сказал руководитель отдела электронной коммерции «Юmoney» Никита Савельев.

Самозанятые могут добавить новый способ оплаты на свой сайт, созданный на популярных CMS. А если сайта нет, можно выставлять счета из личного кабинета «Юkassa» — нужно отправить покупателю ссылку, он по ней перейдёт и выберет удобный способ оплаты. Покупатель может заплатить по QR-коду до 1 млн руб. за раз.

Самозанятые, которые подключены к «Юkassa», могут также принимать оплату банковскими картами, кошельком «Юmoney», через SberPay и другими популярными способами. Когда покупателям доступны эти методы оплаты, они больше доверяют продавцу: им не нужно переводить деньги на карту незнакомому человеку.